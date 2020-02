Tras la denuncia de que un niño de siete años presenta síntomas de KPC, una bacteria multirresistente contraída en el hospital Cayetano Heredia donde está internado desde hace un año y medio por atrofia muscular espinal tipo 2, su madre, Evelyn Vergara, señaló ayer en una emisora local que el menor, quien necesita de un respirador mecánico, comparte habitación con otros niños.

En julio del año pasado, el área de Pediatría detectó que uno de los pacientes salió positivo para klebsiella pneumoniae carbapenemasa (KPC), pero este no fue llevado a otra sala, sino que continuó al lado de otros niños. Cerca de seis meses después, el menor portador volvió a arrojar el mismo resultado en una prueba. Para ese momento, el resto de compañeros de cuarto, entre ellos el hijo de Evelyn, ya habían sido contagiados.

La joven madre ha asegurado que "mi hijo no puede hacer una vida normal, antes podía, pero hoy lo tienen encerrado entre cuatro paredes".

Hasta el momento se ha confirmado que un total de ocho niños son portadores de la bacteria: cinco son de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y tres de la Unidad de Cuidados Especiales.

Al respecto, el jefe de Susalud, Carlos Acosta, señaló que no se separó al menor debido a que este “ya había compartido largo tiempo con otros pacientes y suponían que el germen estaba en los otros niños”, motivo por el cual se dispuso cerrar el área y aplicar los cuidados necesarios en los últimos siete meses. Sin embargo, también admitió que no hubo una comunicación idónea con los padres de los niños, hecho que se ha incluido en la investigación que realizan sobre el caso.

Los menores, quienes se encuentran estables, estarán aislados hasta que los resultados de tres cultivos seguidos sean negativos, según informó el pediatra del hospital Cayetano Eduardo Chaparro.

Por su lado, el médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS) Luis Fernando Donaires Toscano explicó que se están brindando las medidas de seguridad del caso, como el uso de la correcta indumentaria, el lavado de manos del personal y de los familiares, entre otras.

La limpieza es esencial para evitar el contagio de la bacteria KPC, la cual puede vivir entre dos horas y 30 meses en objetos inanimados. Asimismo, el contacto con secreciones como la saliva, orina o heces también es una causa, por lo que la higiene personal es importante.

Por su parte, el médico infectólogo y vicedecano del Colegio Médico, Ciro Maguiña, señala que la "automedicación es lo peor que existe para las bacterias en general", debido a que crean resistencia, y que las hospitalizaciones innecesarias tampoco son buenas.

Por último, el infectólogo Donaires Toscano sostiene que mientras la bacteria esté en nuestro tubo digestivo, no existe problema alguno, sino recién "cuando empieza a salir".

La falta de recursos en hospitales

El médico Ciro Maguiña explicó que realizar una limpieza correcta a los objetos, así como la vigilancia periódica, es importante. No obstante, no siempre es posible, pues no todos los hospitales cuentan con los recursos necesarios y en muchos casos están en "condiciones de pobreza".

Maguiña aseguró que la vigilancia se lleva a cabo en pocos lugares, entre estos el hospital Dos de Mayo y el Cayetano Heredia, en donde están los ocho niños afectados por la KPC.

Asimismo, indicó que la resistencia a los antibióticos es "un tema mundial, pues es uno de los tres grandes problemas de la salud pública actual".

El Dato

Hábitat. El germen está en el ambiente y en el cuerpo de algunas personas. En el caso del brote del hospital, una hipótesis es que el paciente ‘cero’ ingresó con la bacteria.