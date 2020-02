Hombre acudió a sacar su pasaporte y se entera que está muerto desde las últimas elecciones

El hombre José Guzmán (58) acudió este último sábado 8 de febrero a tramitar un pasaporte a la Oficina de Migraciones; sin embargo, se llevó una gran sorpresa al enterarse que él había sido declarado fallecido en registros de la Reniec.

Según contó el hombre a RPP, el funcionario que atendió su consulta le informó sobre su caso y que no podía atender su solicitud. Esto generó que José Guzmán busqué más información en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), donde supo cómo había ocurrido su supuesta muerte.

En el informe de la acta de defunción se informó que su deceso se produjo alrededor de las 9 de la mañana el día de las elecciones (domingo 26 de enero), a causa de un paro cardíaco.

No obstante, el hombre habría acudido votar cerca de las 11:30 de la mañana. “Yo el día de las votaciones voté más o menos a las once y media de la mañana y hoy me encuentro vivo y realmente preocupado”, señaló al medio de comunicación RPP.

El ciudadano mencionó su preocupación, ya que teme ser víctima de una banda criminal y que puedan atentar contra sus propiedades o cuentas. “Tengo seguros de vida, cuenta bancaria, mi casa, un departamento y dos terrenos en Cañete”, indicó a RPP.

Por otro lado, José Guzmán presentó su queja; sin embargo, los trámites pueden demorar más de un mes. Según información dada por el hombre, tendría que esperar 30 días a que en la oficina de San Borja den de baja a su partida de defunción, luego esperar a que activen su DNI nuevamente.

Este problema genera molestia al señor, debido a que no puede atenderse de su enfermedad crónica, retirar dinero del banco o viajar al extranjero.

Por último, Guzmán reveló que ha gastado la suma de 400 soles por los trámites realizados y que tendrá que desembolsar más dinero para bloquear propiedades, entre otras cosas.

El hombre pide mayor celeridad para sus trámites, así pueda tratarse su enfermedad y viajar como tenía planeado.