Un joven denunció haber sufrido una estafa que lo llevó a perder más de 16 mil soles de sus cuentas bancarias del BCP y asegura que una de las trabajadoras de la entidad estaría involucrada.

Williams Samaniego contó a América Noticias que inicialmente recibió un mensaje de texto de un número desconocido en el que le indicaban que su clave token digital se había desincronizado.

Junto al mensaje llegó un enlace al que el joven entró y en el que solicitaron los seis números de su tarjeta. Fue entonces que se dio cuenta que se trataba de un fraude, por lo que procedió a bloquear sus cuentas.

Al poco tiempo recibió la llamada de un hombre que le dijo ser trabajador del Departamento de Fraudes del BCP y que se comunicaba con él para avisarle que su dinero estaba retenido en el banco.

El supuesto trabajador, quien se identificó con nombre y apellido, también le indicó que vaya a la entidad ubicada en la avenida Juan de Arona en San Isidro. Cuando la víctima llegó lo atendió una señorita a la que le entregó su celular.

PUEDES VER Estafan a joven con mensajes de texto y pierde más de 3 mil soles [VIDEO]

Samaniego afirma que la mujer y el hombre conversaron un momento y ella le dijo que su dinero estaba a salvo. Sin embargo, le volvió a pasar la llamada y en esta ocasión el sujeto le solicitó la clave de su cuenta.

En un principio el joven sintió desconfianza por el hombre del teléfono y no quiso darle la contraseña, no obstante, terminó por hacerlo porque el sujeto le dijo que si no se la dictaba no podría recuperar el dinero.

Tras obtener la clave, el sujeto cortó la llamada y poco después transfirió 16 700 soles a otras cuentas y pidió adelantos de sueldo.

El agraviado, quien iba a utilizar el dinero para su titulación, puso la denuncia en la comisaría del sector y realizo un reclamo ante el BCP, el cual ha dicho que investiga el caso.