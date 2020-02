‘Gio’ se dedica a dibujar desde los 6 años, pero se especializó a los 23 cuando viajó a Argentina y llevó cursos de ilustración.

La primera caricatura que realizó fue la del periodista deportivo Juan Carlos Orderique. A él lo retrató realizando su clásica risa, dicho dibujo se convirtió en viral y hasta incluso en un conocido meme.

Sin embargo, Gio cuenta con dos dibujos a los que les tiene una estima especial. Uno de ellos es el que lleva el nombre de “Grande por su gente”, esta caricatura refleja el amor y la pasión de los hinchas por el club íntimo, en ella se pueden ver a diferentes personas arreglando el escudo de Alianza Lima. Mientras que la otra, es la de “San Leao”, aquí busca recrear al portero con una aureola de santo.

Ambas caricaturas se dibujaron en momentos claves para el club, pero él considera la de “San Leao” como la que lo llevó a hacerse más conocido.

A Gio también le ha tocado realizar algunos trabajos complejos, como fue el caso de la caricatura para la orquesta de salsa, Zaperoko. El artista dibujó a 16 personas incluida la mascota del grupo y el tener que realizar cada detalle del rostro de los integrantes, le complicó el trabajo; sin embargo, logró culminarlo en el tiempo estimado.

Por otro lado, Giovanni confesó haber caricaturizado, entre sus obras de arte, la camiseta de Universitario de Deportes y para inmortalizar los colores cremas escogió al ídolo, Héctor Chumpitaz.

Además, Gio reveló que tanto jugadores de Alianza Lima como de otros clubes, le han solicitado realizar trabajos privados en los que buscan retratar a sus familias por lo que las camisetas en ese momento quedan de lado.

Cuando le preguntamos a Giovanni por qué escogió a Alianza Lima para realizar sus trabajos, manifestó ser hincha acérrimo del cuadro de La Victoria, suficiente motivación para plasmarlos en el papel.

Caricatura de la orquesta "Zaperoko" Foto: @GioArte26

Como todo artista, Gio siempre carga con un bolígrafo y una bitácora pues las ideas de realizar dibujos impresionantes suelen llegar a él en el momento menos esperado, como cuando se encuentra atorado en la congestión vehicular de la capital, por lo que para él viajar en el transporte público es buen lugar para bosquejar.

Giovanni lleva la cuenta de casi todos los dibujos que ha realizado y nos comenta que solo del cuadro blanquiazul, ya han pasado los 50 y de manera general van más de 150. Dichas obras de arte, son realizadas por él mismo y sin ayuda alguna, en un aproximado de 3 a 4 días.

Para explotar este talento el apoyo de sus padres ha sido fundamental. “Ellos son los más emocionados, siempre cuando me hacen entrevistas o salen mis dibujos en las redes o les comentan, ellos son los que se emocionan más. Mi madre siempre me ha apoyado, mi padre es un poco más cerrado, pero al final entendió que esto era lo que me gustaba”, cuenta.

Los costos de los dibujos de Gio van entre los 150 a 300 soles dependiendo qué es lo que el cliente le solicite.

Ilustración Club Alianza Lima Foto: @GioArte26

Por otro lado, al preguntarle qué mensaje le podría dar a los jóvenes que ahora lo ven como un ejemplo a seguir, el caricaturista nos respondió que deben aprovechar las oportunidades que hoy en día se tienen en nuestro país para llevar cursos como estos y nunca deben de dejar de luchar por sus sueños.

De esta manera, “Gio” se hizo acreedor del título de “Caricaturista blanquiazul”.