“Yo necesitaba plata”, la justificación de ladrón capturado mientras intentaba robar un vehículo [VIDEO]

La Policía Nacional capturó a un prontuariado delincuente mientras intentaba robar un automóvil valorizado en 39 mil soles en San Juan de Miraflores.

El joven de 28 años de edad pertenecería a la temida banda criminal ‘Los primeros de San Juan’, la cual se dedicaba al hurto de autopartes y de unidades móviles en diferentes distritos de Lima.

De acuerdo con información de Panamericana TV, la banda delictiva habría estado extorsionando al dueño del vehículo pidiéndole cinco mil soles para que le devuelvan la unidad. No obstante, en realidad tenían la intención de desmantelarlo.

“Utilizando este accesorio de acero hecho de acero de metal conocido más conocido como peine, fracturaban los pines de las cerraduras tanto de las puertas como de las llaves de contacto”, comentó el representante de la PNP.

Lejos de arrepentirse, Irvi Adan Rodriguez Gonzales admitió sus delitos y se justificó diciendo que robaba para pagar un crédito bancario.

“Yo necesitaba plata, dije ya pues, entonces ese es mi carro, porque he sacado a préstamo mi carro en el banco. Entonces me fui, agarré y me fui a robar. Tres veces he robado. Solo hacía movilidad y me daban 200, 300 soles”, se le escucha decir cuando era interrogado.

Según fuentes policiales, Rodríguez González tenía antecedentes por robo, por lo que estuvo preso en el penal de Aucallama, en Huaral.