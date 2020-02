Se eleva a 27 el número de muertos por deflagración en Villa El Salvador

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que de la muerte de otro de los heridos que dejó la deflagración en Villa El Salvador. Con este fallecimiento son 27 las víctimas mortales por la tragedia del 23 de enero.

Se trata de una menor de 12 años de edad que se encontraba internada en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja con el 60% de quemaduras en todo el cuerpo.

Previo a este deceso, se reportó la muerte de Carlos Alberto Bellido Herrera, quien falleció en el viernes 7 en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital FAP con el 80% de su piel quemada.

Según los reportes del Minsa, aún quedan nueve personas heridas, incluidos menores de edad, que permanecen en grave estado de salud en distintos nosocomios. A ellos se les piensa colocar injertos de piel que fueron donados por los bancos de tejidos de Estados Unidos y Brasil.

Exijen justicia

A casi tres semanas de la tragedia, las familias damnificadas siguen viviendo el drama de no solo haber perdido a sus seres queridos, sino que, aseguran, se sienten olvidados y que no se está haciendo justicia, pues aún no se han determinado responsables.

Los vecinos están pensando organizarse para denunciar a Osinergmin. Y es que ellos quieren que alguien se responsabilice de las muertes que pudieron ser evitadas si es que las serias deficiencias que desencadenaron la deflagración se hubieran subsanado a tiempo.

Durante la visita del presidente Vizcarra se evidenció la indignación de los afectados, quienes solo piden que sus reclamos sean escuchados cuanto antes.