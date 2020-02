La ciudadana venezolana Lauri Lucemili Granados Gutiérrez, acusada por su expareja Edwin Pichigua Guzmán de haberle robado algunos electrodomésticos y hasta dinero en efectivo, mostró llamadas telefónicas entre ellos donde él le pide para salir y “conversar” sobre lo ocurrido. Lauri al increparle, Pichigua admite que desea verla para pedirle disculpas.

“No no, ya no, lo que tú hiciste no tiene perdón de Dios”, “¿De un día para otro? De un día para otro exponer como criminal a la mujer que tu amabas”, se le escucha decir a la migrante venezolana en un audio difundido en Buenos Día Perú.

A pesar que Granados ha denunciado a su expareja de maltrato psicólogo y físico, y que fue ese el motivo que la impulsó a llevarse los electrodomésticos, expuso otros audios donde él le insiste para verse.

-¿Qué quieres?

-¿Qué haces?

-Deja de llamarme. No me estés llamando. ¿Me vas a pedir disculpas por lo que hiciste?

-Hay que conversar.

-Admite lo que hiciste que vas a pedir disculpas.

-Claro, pedirte disculpas. Todo fue malo.

-¿Querías perjudicarme y hacerme quedar como una ladrona?

-No, como ladrona, no. Esos es lo que dicen los periodistas.

Electrodomésticos a su nombre

Finalmente, la extranjera continuó afirmando que no se robó ningún electrodoméstico, por lo que en los programas en los que ha brindado declaraciones, ha mostrado todas las facturas que constatan que están a su nombre. "Esto fue un error, fue por cólera (la denuncia), quiero verte, quiero hablar contigo”, narra Lauri sobre lo que le dice su exnovio cuando la llama.