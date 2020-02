Collique: liberan a sujeto acusado de tocamientos indebidos a menor de edad [VIDEO]

Indignante. Una madre de familia denunció este último lunes al sujeto identificado como José Carlos Melgar Apestegi (35) de realizar tocamientos indebidos a su hija de ocho años en el parque del condominio en Collique. Sin embargo, su denuncia fue omisa y liberaron al sujeto horas más tarde.

De acuerdo a las declaraciones de la madre, ella se encuentra indignada porque las autoridades de la comisaría no dejaron que lleve a los testigos para que den su descargo sobre la agresión sexual hacia la menor de edad. “La oficial Sánchez me informó que trajera a los testigos porque estaba a cargo de mi denuncia y que la llamará (...) Nunca me respondió”, señaló.

PUEDES VER Collique: encontró a sujeto tocando a su hija en condominio y lo golpeó

La mujer expresó que al verse ignorada por dicha oficial, optó por conseguirse otro número para conocer el caso; no obstante, le informaron que el sujeto había sido liberado a las 10 de la mañana sin cumplirse el plazo de 48 horas. “Yo llamó al número de otra policía y me dice ‘bueno señora, tendría que apersonarse hoy porque el hombre ya fue liberado’”, comentó.

Además, la madre narró que ella encontró al sujeto cogiendo de la cadera a su hija, e incluso, con el cierre del pantalón abajo. “Nadie me va a venir con cuentos. Yo vi al sujeto tocar a mi hija y me fui acercando hasta que lo golpee por propasarse con ella”, señaló la mujer indignada.

Por otro lado mencionó que su hija paso por la prueba de la cámara Gesell, donde las autoridades le preguntaron cómo fue el accionar del sujeto. “Al pasar por esta cámara, las autoridades esperaban que mi hija exprese sobre un roce o tocamientos hacia su parte íntima. Parece que no basta con solo denunciar que tocó otras partes de su cuerpo. Si yo no hubiera estado en ese momento, quizás el daño a mi hija hubiera sido más grande”, acotó la mujer.

También, manifestó que la Policía no fue con ella a realizar las pesquisas del caso en el condominio. La mujer denunciante declaró que ha enviado una carta notarial para que prohíban el ingreso del señor al condominio. “No podemos dejar que este hombre siga libre. Ya existen otros casos. Él enamoraba a los niños. Por suerte, nadie había caído (...) Las autoridades no deben esperar a una agresión peor”, dijo indignada.

Por último, la madre continúa en la comisaría de Comas con los testigos para que la Policía Nacional del Perú (PNP) pueda resolver el caso y vuelvan a detener a este sujeto de 35 años por tocamientos a una niña.