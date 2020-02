Collique: encontró a sujeto tocando a su hija en condominio y lo golpeó

Una madre de familia denunció haber encontrado a un hombre de 37 años realizando tocamientos indebidos a su hija en el patio del condominio en Collique.

De acuerdo al testimonio de la progenitora, la niña de apenas 8 años de edad salió a jugar, como de costumbre, al parque del recinto Sol de Collique. Ese momento fue aprovechado por el sujeto, quien ya se había ganado la confianza de la niña.

Según la madre de la menor, el sujeto fue descubierto tocándole las piernas y con el cierre del short abierto.

“Él la tenía abrazando, cogiéndole la cadera para abajo porque yo lo vi como tocaba a mi hija. Me ido acercando, él no se ha dado cuenta. Tanto ha sido su concentración de él hacia mi hija, que no se ha dado cuenta que yo estaba encima de él. Se asombró cuando lo empecé a golpear y me dijo ‘señora, disculpe, disculpe’”, relató a ATV Noticias.

Este no sería el único caso, según comentó la denunciante.

“A otro niño le dijo que le podía ayudar a hacer las tareas y [que] fuese a su casa. Es un hombre que no tiene mujer, no tiene hijos. Mi hija sabía perfectamente dónde vivía. Él ha tenido tiempo acechando a mi hija. Si yo no hubiera estado pendiente, le hubiera hecho un daño”, sostuvo.

Cabe resaltar que la madrugada de este martes, los miembros de la Policía Nacional detuvieron a José Carlos Melgar Apéstegui al interior de su vivienda. Él negó las acusaciones. Por su parte, la progenitora de la agraviada teme que sea liberado y que vuelva al condominio.