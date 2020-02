La Policía capturó a un sujeto acusado de masturbarse y realizar tocamientos indebidos a una menor de 13 años al interior de una cabina de internet del distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

Yerson David Gabriel Ambrosio (27) llegó el 5 de febrero al establecimiento de la avenida Miguel Iglesias y solicitó que le realizarán la impresión de un documento. La encargada de la atención en ese momento era la adolescente, quien procedió a tomarle el pedido.

En ese momento que el sujeto sacó su miembro viril y empezó a masturbarse ante la sorpresa de la menor. “El hombre la mira y mientras ella estaba en la computadora, el hombre ha estado masturbándose”, contó la mamá de la agraviada a ATV Noticias.

La menor le contó a su mamá que no se atrevió a reclamarle ni a pedir ayuda, pues al lado de ella se encontraba su hermana de 5 años y temía que, si gritaba, el sujeto les hiciera daño a ambas.

Por si no fuera poco, según la mamá de la víctima, el sujeto se acercó a su hija y le rozó, por lo que la menor le pidió que se retire, pero él no hizo caso. Recién se fue cuando ingresó otro cliente.

La captura del depravado se produjo tres días después cuando con regresó al negocio pretendiendo hacer lo mismo. Gracias a que fue reconocido en el video de las cámaras de seguridad, la familia lo retuvo y llamaron a la Policía.

La mamá de la niña contó que cuando lo capturaron el hombre minimizó el hecho. “Cuando los hemos detenido que quiso volver a hacer lo mismo, porque yo he estado presente hoy día en mi negocio, dijo ‘pero no es tanto para que me hagan así’. Qué clase de hombre es”, contó indignada.

El sujeto fue conducido a la Comisaría Laderas de Villa y durante su traslado quiso omitir su responsabilidad con una serie de respuestas sin sentido. Afirmó que era jugador de un club de fútbol y que esa noche participaría de un torneo.

El caso se encuentra en manos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores. La familia pide que no lo liberen, pues teme que haga daño a las menores.