No es fácil crear otra universidad pública para Arequipa

Wilder Pari

En 2019, cerca de 50 mil personas postularon a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Unsa), cuando los cupos solo eran de 5 mil. Es decir, cada diez jóvenes se disputaron una vacante. Esto se agrava con la denegatoria de licencias para universidad particulares, lo que afecta en Arequipa a 10 mil estudiantes.

Por estas razones, el Consejo Regional de Arequipa (CRA)consideró que se requiere otra universidad pública para satisfacer la demanda no cubierta.

La propuesta fue presentada por el consejero Silvio Arias. Argumentó que otras catorce regiones, con similar o menor población que Arequipa, tienen dos universidades. En el caso de Cajamarca y Junín, hay tres casas superiores de estudios.

El apoyo del CRA a la moción fue unánime. Pero para que se concrete, es necesario que el Congreso apruebe una ley. Esperan trabajar con la bancada arequipeña electa para empujar el proyecto. Se debe precisar que el 20 de abril vence la paralización de creación de nuevas universidades por la Sunedu.

Dentro de los virtuales congresistas, hay divergencias. José Núñez del Partido Morado acepta que existe una demanda por atender, pero cree que es mejor potenciar la Unsa. “Es más fácil ampliar la actual universidad y seguir con la mejora de la calidad”, señaló. Considera que empezar de cero es un camino complicado.

Al contrario, otro virtual congresista, Hipólito Chaiña, sostiene que una nueva universidad pública fue su propuesta de campaña. Precisa que se requiere un estudio para determinar sus vacantes y carreras. Propone programas no cubiertos por la Unsa.

“Deberíamos fortalecer la Unsa (...) puede haber una sola universidad en la región, pero deberíamos tener mayor capacidad para atender la demanda”, expresó, por su parte, la vicerrectora de la Unsa, Ana María Gutiérrez.

El dinero sí es obstáculo

El consultor en educación de Corpaidos, Alfredo Aguilar, considera que la propuesta es interesante y necesaria, pero no estaría destinada a la calidad. “Los nuevos centros de estudios de otras regiones no tienen gran prestigio. Sí, podemos crear una nueva, pero no será de peso”, opinó. Asegura que no se cuenta con suficientes catedráticos que se ajusten a los perfiles exigidos por ley.

Aguilar precisa que otro problema será conseguir el dinero. No solo pasa por la voluntad del Congreso. En 2018, el Tribunal Constitucional remarcó que antes de aprobar una ley para una nueva universidad, se requiere opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El proyecto de ley que suspendió la creación de universidades señala que, para levantar la infraestructura de 5 facultades, se requiere 130 millones de soles. Otro presupuesto se necesitará para la puesta en marcha y pago de planillas.

Punto aparte son los recursos del canon minero. El 20% asignado a los gobiernos regionales va hacia las universidades de la región. Con una nueva universidad, se reduciría los recursos de la Unsa.

Piden descentralización

Los consejeros regionales propusieron que la nueva universidad funcione fuera de la provincia de Arequipa. Hay un consenso para que la ciudad Majes Pedregal (Caylloma) sea la sede. Señalan que la Unsa con sus tres filiales, en Majes Pedregal, Mollendo y Camaná, no cubre las expectativas.

La casa agustina tiene 26 mil 359 estudiantes, donde 2 514 (9.54%) provienen de las provincias del interior.

Dentro del consejo regional, también se criticó la oferta de carreras. En las tres filiales, hay 975 estudiantes. En todas se ofrece el programa de Administración, salvo Majes Pedregal, donde también existe la carrera de Agronomía.

La vicerrectora de la Unsa, Ana María Gutiérrez, señaló que el presupuesto limita la ampliación de sedes, pues debe costearse los viáticos y el traslado de los docentes. Reconoce que los municipios locales apoyaron el arranque de estas filiales, pero luego dejaron toda la carga a la Unsa.

Otra crítica es la falta de edificios. Desde 2010, la construcción de la sede en Camaná está abandonada. La gestión del rector de la Unsa, Rohel Sánchez, retomó el proyecto, pero las licitaciones no prosperan. El último 6 de febrero, se volvió a lanzar la licitación para el expediente técnico.

Los edificios en las otras sucursales, en Mollendo y Majes Pedregal, se construyen por el modelo de Obras por Impuestos. El de Mollendo debe entregarse en marzo.

Finalmente, Gutiérrez plantea que el Estado también potencie los institutos tecnológicos para cubrir la demanda. Varios institutos están casi abandonados. Aguilar plantea que el canon se transfiera a estos centros superiores.