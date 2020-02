Incendio en VES: Martín Vizcarra recibirá a familias que perdieron viviendas

El gabinete ministerial y el presidente de la República, Martín Vizcarra, se reunirán con los representantes de cada familia que perdió su vivienda por el incendio en Villa El Salvador.

Son aproximadamente 30 casas las que sufrieron daños por el siniestro que causó la deflagración de gas licuado de petróleo (GLP) el pasado jueves 23 de enero.

“¿Por qué el miércoles? porque el miércoles hay sesión de concejo de ministros, entonces estamos todos los ministros allá. Entonces los problemas que hayan de cualquier tipo los vamos a ver con un cronograma", aseguró.

Durante la reunión atenderá el problema de inseguridad del que se han venido quejando los vecinos de Villa El Salvador, pues, tras el incendio, las puertas de las casas afectadas quedaron incineradas, lo que aumenta el riesgo de robo a otros predios.

“La ministra de Salud que le hemos dado esta responsabilidad permanentemente está al tanto. Pero, sin embargo, yo quería no solamente ver informes no solamente ver cuadros no solamente ver estadísticas, sino ver a las personas, que son lo más importante. Hay muchas demandas. Todavía hay desesperación y desolación”, comentó.

Para Vizcarra, el resguardo policial disminuyó conforme fueron pasando los días porque es probable que los efectivos hayan evaluado que ya no es necesario cuidar los hogares. “Vamos a decirles que vuelvan a cuidar”, afirmó.