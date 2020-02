Escritora peruana Fiorella Gutiérrez recibió premio de literatura en Cusco

La noche del último sábado, en un lujoso hotel de la ciudad de Urubamba, en el Valle Sagrado de los Incas en Cusco, la escritora peruana Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta recibió el premio mundial a la excelencia de la Unión Hispanomundial de Escritores.

Gutiérrez Lupinta es autora del libro de poesía Los caminos de Florencia, un homenaje a su abuela fallecida. Tras recibir el premio, la autora contó que su primer libro nació de una promesa de amor que le hizo a su abuela Florencia.

Detalla que sufría de diabetes y en sus últimos años de vida, ella dormía a su lado. Sus estudios de enfermería la ayudaron a poder cuidarla. Contó que era doloroso para ella verla en esa situación.

En esa ocasión le hizo una promesa: que el primer libro que escribiría llevaría su nombre y así fue. En las primera páginas del libro aparece la foto de su abuela y el primer poema está dedicado exclusivamente a ella.

“Recuerdo mucho que mi abuela me contaba infinitas historias, ella era de Huancayo y gracias a ella me sé muchos cuentos que son populares en las creencias de la provincia. Yo siento que ella me guía desde el cielo y que ha sido mi fuerza, mi impulso, mi motivación. Y te puedo decir que hasta el día de hoy sueño con ella, es casi constante soñar con ella”.

Gutiérrez Lupinta piensa que la poesía la libera de lo mundano y que antes de escribir, siente la necesidad de expresar música, vida, muerte y arte a través de sus escritos. “Siento que la poesía me hace mostrar mi esencia, mi idiosincrasia, mi verdad, me hace hacer magia y me envuelve en su magia”.

En su libro se pueden encontrar poemas creados en su adolescencia que según ella, llevan de la mano el pasado y el interior; hay también poemas creados en una etapa más madura de su vida, que mira directamente la realidad y no sueña.

También hay poemas que abordan temas como el enamoramiento, la ilusión, la decepción, la confianza en uno mismo, la desesperación, la depresión, el romanticismo, la felicidad, soledad, el recuerdo, la tristeza, la filosofía de la vida, el tiempo, la muerte, el maltrato a la mujer, entre otros.

Esa noche, la escritora anunció que viene trabajando en una novela de ciencia ficción y que espera publicarla este 2020 con la Editorial Eris.