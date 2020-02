El futbolista Adrián Zela fue acusado de agredir físicamente a una mujer durante una gresca en el condominio Kaya Guest del distrito de Punta Hermosa.

De acuerdo con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, el actual jugador de Sport Boys se acerca a una camioneta negra y tiene un intercambio de palabras con un pasajero.

En cuestión en segundos, un grupo de hombres llega a la zona e inicia una gresca con el deportista. Durante esta pelea, una mujer salió en defensa de uno de ellos e intentó detener a Zela. No obstante él la empujó y ella cayó al suelo.

Tras ello, el futbolista es alejado de la escena por sus amigos, mientras la mujer se reincorpora rápidamente. Las cámaras de seguridad captaron todo el terrible suceso.

En comunicación con RPP Noticias, el jugador manifestó sentirse apenado por su reacción y aseguró que ya conversó con todas las personas involucradas.

“Hubo una discusión entre parte de la seguridad del condominio en el que veraneo (…) Les he pedido perdón a las personas perjudicadas. Ha sido un error mío mi reacción de esa manera. Les he pedido perdón a las personas perjudicadas. No ha sido nada mayor, indicó Zela.