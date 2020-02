A un año de la muerte del policía Luzón su única hija no recibe ningún beneficio

A sus cortos diecinueve meses, la pequeña Aitana contiene por unos segundos su mirada en la tumba de su padre. Luego vuelve su mirada hacia el rostro de su madre y no logra entender las lágrimas que caen de ella. Nuevamente contempla la lápida de Anner Yonel Luzón Jiménez y, como todos los domingos, besa su foto para luego jugar en el camposanto, donde se encuentra su padre, un policía que murió a manos de unos delincuentes que escapaban de él luego de robar un celular.

A pesar de que mañana se cumple un año desde que el suboficial Luzón Jiménez partió de este mundo -luego de varias semanas de permanecer postrado en la camilla de un hospital como consecuencia de un disparo producido por un grupo de delincuentes a quienes perseguía- hasta el momento su esposa y su única hija no reciben los beneficios que les corresponden y que las autoridades prometieron dar celeridad.

PUEDES VER: Municipalidad de Piura no teme arbitraje por obra de defensas ribereñas

Recordemos que el año pasado, desde que Luzón Jiménez quedó gravemente herido, las autoridades policiales y del Ministerio del Interior-Mininter expresaron el apoyo y respaldo a la esposa y única hija del fallecido, prometiendo que iban a velar por sus derechos.

Sin embargo, Yeraldine Olaya Requena, esposa del fallecido, asegura que ningún representante de la Policía ni del Mininter se preocupa por dar celeridad a los trámites con la finalidad de obtener los beneficios para su familia.

“Desde que se dio la publicación de La República hace medio año, donde di a conocer que no recibía apoyo de ninguna autoridad, de inmediato me llamaron y nuevamente me prometieron que ya se harían efectivos los beneficios. Pero hasta el momento no hay nada para mi hija. Incluso yo le he llorado a la jueza pero nadie me hace caso”, refirió la viuda de Luzón.

Asimismo la madre de familia manifestó que tampoco cuentan con el apoyo del área legal de la Policía para ver la investigación que busca dar con los asesinos de su esposo. Aseguró que todos los gastos para el abogado los asume con el apoyo de su familia.

Investigación

El abogado de los deudos, Arturo Bermeo, manifestó que aún está pendiente la homologación de la bala que fue encontrada en el cuerpo del fallecido con las armas de sus colegas que lo acompañaban el día del enfrentamiento con los delincuentes.

Si bien las autoridades no han determinado al asesino del efectivo policial, hasta el momento la Fiscalía maneja como sospechosos a Jhon Antoni Gaspar Valdiviezo y Yerson Alexander Domínguez Martínez. El último de los mencionados está con prisión preventiva.