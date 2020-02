En representación de sus vecinos, los padres de Jean Francis Á. L. exigieron al presidente Martín Vizcarra ser reubicados en la Villa Panamericana de Villa El Salvador. “Es nuestro derecho”, aseguró Paola Lizeta.

La República pudo comprobar que los 12 módulos brindados por el Estado para las familias que lo perdieron todo en el incendio de Villa El Salvador son pequeños y de poca ventilación.

PUEDES VER En Villa El Salvador los deudos viven entre el miedo y el dolor

“Pedirle de corazón que se ponga la mano al pecho y no nos abandone en esta situación. Queremos una vivienda digna, los módulos no son adecuados, no se puede vivir así. La Villa Panamericana está solo a unos metros”, dijo el esposo de Paola.

Paola, por su parte, dijo que, si bien el alcalde Jorge Muñoz ha ofrecido conjuntos habitaciones en Cercado de Lima, al menos ella no aceptaría porque ya tiene una vida hecha en el distrito de Villa El Salvador.

PUEDES VER Aumenta a 26 el número de muertos por deflagración en Villa el Salvador

“No nos dejen abandonados. Día y noche conversamos con los vecinos, y no sabemos en qué vamos a terminar. Entiendan nuestro dolor”, agregó la madre de Jean.

Asimismo, denunció que en los módulos donde permanecen hay falta de seguridad pues ya se ha advertido la presencia de desconocidos que han ingresado al lugar para robar las donaciones. “Dormimos con miedo”, dice.