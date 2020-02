Arequipa: Virtual congresista promete al valle de Tambo revisión de las concesiones mineras

Arequipa. José Luis Ancalle Gutiérrez, virtual congresista por Arequipa, ratificó ante pobladores del valle de Tambo (Islay) que seguirán su línea política de apoyo a la agricultura, así como su desarrollo.

En la cita del último viernes, explicó que impulsarán la creación de una comisión especial en el Congreso que revise los contratos y permisos a concesiones mineras en todo el Perú. Para Ancalle del Frente Amplio, existirían algunos que se otorgaron sin cumplir estudios de impacto ambiental (EIA) y sin respetar el marco normativo.

Hay que indicar que un sector de pobladores de la provincia de Islay se opone a que arranque el proyecto minero de Tía María.

Otro de los próximos parlamentarios asistentes fue Hipólito Chaiña Contreras del partido Unión por el Perú. Precisó que se hizo presente para escuchar los pedidos de los pobladores del valle, quienes solicitan impulsar la agricultura.

Chaiña resaltó que, debido a que aún no ha juramentado y no se ha conversado con su bancada, no pudo hacer propuestas concretas o de proyectos durante esta asamblea con el pueblo.

Asimismo, Rosario Paredes Paredes de Acción Popular también visitó las juntas de regantes de Camaná para escuchar sus petitorios. Miguel Meza Igme, vocero del valle de Tambo, invitó a los parlamentarios electos por Arequipa a una reunión en la plaza San Francisco del distrito de Cocachacra, corazón de las protestas contra Tía María. De los seis virtuales legisladores, solo tres asistieron a la cita, el resto se excusó alegando una apretada agenda.