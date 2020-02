Fabiola, la politóloga que sufrió acoso sexual en Cancillería, rompe su silencio

En octubre del 2016, Fabiola Gutiérrez Arce, estudiante de maestría y docente, con una carrera sobresaliente en Ciencia Política y Gobierno, fue contratada en Cancillería. Lejos de vivir una experiencia laboral fascinante, esta joven politóloga fue víctima de acoso sexual y laboral. Ahora denuncia su caso para evitar, asegura, que a otras mujeres les ocurra por lo mismo.

Los hechos

No pasaron muchos días para que su jefe, un funcionario con rango de embajador, le asignara labores para las que no había sido contratada.

“Tenía que editar un libro que él tenía pensado publicar, es decir, un trabajo personal. Me ubicó en una oficina pequeña y cada vez que tenía que hacerme una consulta sobre los avances estábamos solos en ese espacio”, recuerda con indignación.

PUEDES VER Empresas: Protocolos para denunciar hostigamiento sexual laboral aplican desde febrero

A eso se sumaron llamadas injustificadas, citas a su casa para dejarle los avances, invitaciones a almorzar y preguntas personales tipo: “¿sigues con tu enamorado?”. Luego le regaló una pulsera que ella rechazó, pero el embajador siguió igual.

“Yo pude haber dejado a la mitad de mi contrato, pero no lo hice porque él podía hacer un informe de incumplimiento de servicio y eso mancharía mi legajo y repercutiría en contrataciones futuras”, dice Fabiola.

PUEDES VER 95% de denuncias por acoso sexual laboral fueron hechas por mujeres

La gota que rebalsó el vaso fue un almuerzo al que asistió junto con otra compañera. El embajador pidió dos botellas de vino que terminó bebiéndolas él solo ante la negativa de ambas a sumarse al brindis. Por la noche, le envió un mensaje donde le decía que “había estado linda”, entre otras cosas.

"Al día siguiente decidí encararlo y con miedo le grité en su oficina y le dije que mantuviera distancia. Posterior a ello este embajador solo fue rotado, llegó un nuevo jefe y pensé que todo sería mejor", señala.

Un siguiente agresor

Fabiola ya había comentado con otras compañeras su caso y, para sorpresa suya, le comentaron que también habían vivido experiencias similares.

Pasaron unos meses y otro diplomático de menor rango empezó a enviarle mensajes por WhatsApp con canciones por las noches, y la agregó en todas sus redes sociales. Esta vez ella no iba a permitir que el tema avanzara y también lo encaró.

“Comuniqué lo que pasaba al coordinador del área y el jefe me llamó, oyó mi versión y me mostró su apoyo. Sé que tuvo toda la buena intención de resolver el tema, pero no lo manejó de la mejor manera porque llamó a esta persona a la oficina y hubo una especie de careo conmigo que no es lo correcto. Pero aún así le llamó la atención y esta persona no volvió al área”, recuerda.

No es la única afectada

A los dos años, Fabiola renunció a su puesto en Cancillería y decidió no volver. ¿Pudo seguir haciendo carrera allí?, es muy probable que sí, pero la situación hostil pudo más.

PUEDES VER Carabayllo: policía es denunciado por grabar a colega en baño de comisaría

“A raíz de mi denuncia otras mujeres que trabajaron y que aún trabajan en Cancillería me han escrito y me han dicho ‘Fabiola, sabemos de quién hablas porque también lo hemos vivido’. Espero que se sumen porque esto no puede seguir impune. Quienes hemos trabajado allí sabemos que a las mujeres no les es fácil hacer carrera, hay mujeres muy capaces, es capital humano profesional que se está afectando, pero que para ascender dependen de este tipo de personas”, dice sollozando.

Comisión investigadora

La Cancillería ha conformado una comisión investigadora liderada por el diplomático Inti Zevallos, quien en dos semanas deberá emitir un resultado. La República buscó la versión institucional de Cancillería, pero se nos informó que el viceministro “ya se ha pronunciado al respecto y que los procesos internos son reservados”.

Algunas reacciones

“Cancillería no es ajena a cumplir con la ley que sanciona el acoso laboral. Nosotros estamos siguiendo el caso para que estas prácticas no se repitan”, señala Magali Meza, gerenta de Recursos Humanos de SERVIR, ente rector del sistema de gestión de recursos humanos de las entidades públicas.

PUEDES VER Acoso sexual en instituciones públicas

El Ministerio de la Mujer también sigue el caso, mientras que la Defensoría del Pueblo ha señalado que desde el 2017 Cancillería no actualiza su directiva contra el acoso, de acuerdo a la norma vigente y, mediante un oficio, ha exhortado a la institución a hacerlo.

Fabiola prefiere mantener en reserva a sus presuntos agresores hasta que la comisión resuelva, pues “al menos uno de ellos tiene poder”.

En Twitter

Viceministro Jaime Pomareda @XjaimepomaredaX

Lamento profundamente que hayas sufrido acoso por parte de funcionarios de Cancillería. Eso es y será siempre inaceptable. Como viceministro, me comprometo a investigar y sancionar a los culpables. Se ha designado a una nueva directora de la Oficina de Recursos Humanos, a quien se le ha encargado investigar esta acusación y cualquier caso similar en nuestra institución. La Cancillería no tolera ningún caso de abuso.