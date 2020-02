En junio del 2016 enfermé de gravedad. Dos virus atacaron mi cuerpo y terminé en cuidados intensivos. Entubada, con pronóstico reservado.

Estuve 9 días en coma.

Al despertar, descubrí que no había despertado. Una persecución de mis adentros salió a perseguirme. Todo se puso en blanco y negro. Tuve pánico de saber qué me había pasado. Tuve pánico de perderme y no descifrar el acertijo para recuperar mi alma, mi espíritu. Ese halo transparente que salió despavorido y se pegó en la cortina.

Me sentí cansada, como si regresara de un largo viaje. (…) Estaba en un planeta distinto. Al que finalmente le saqué la vuelta.

Y le saqué la vuelta porque decidí cambiar de ángulo y aprovechar la inmensa bondad de la gente (las seguidoras y seguidores de mi programa Costumbres). Su energía poderosa se acurrucó en mi corazón y alivió la pena, como si se tratara de un ritual de sanación, con mantos, detentes, velas, hojas de coca, infinitas plantas, timolina y mapachos.

También oré por ti no es solamente un libro. Es un itinerario de viaje por tierra, aire y agua. Despabilado, sin control, pero cuando aterriza es un resumen del Perú en el Niño Cabezón, el nevado Qolqepunku, la Laguna Negra, la Plaza de Armas de Chachapoyas. Es memoria, es solidaridad, es el gracias y el abrazo a tantas y tantos que pensaron en mí y me devolvieron la vida.

Para cerrar el ciclo y empezar otro, el de compartir y reafirmar que, si se puede, hay que publicar. Esa es mi siguiente tarea.