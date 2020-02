Un nuevo caso de desaparición. Adriana Elizabet Sandoval Cortes (50) se encuentra desaparecida desde el último martes 4 de febrero en el distrito de San Martín de Porres.

Los familiares de la desaparecida piden con urgencia su pronta ubicación, ya que sus hijos de 9 y 12 años esperan su regreso a casa. Según el testimonio de la sobrina, Kristy Usca Sandoval, la mujer fue vista por última vez cuando salía de su vivienda hacia el paradero ubicado en el Mercado Palao.

Adriana Elizabet Sandoval Cortes (50) salió de su casa alrededor de las ocho de la mañana en dirección al Mercado de Frutas ubicado en Caquetá para comprar algunos productos para su negocio de venta de marcianos de fruta.

Según las cámaras de seguridad pedida por los familiares a la Policía Nacional del Perú, la mujer caminó hacia el paradero en el Mercado de Palao y abordó el bus de la línea 36. Al conocer esto, el esposo de la desaparecida fue a preguntar al terminal si conocían su paradero.

El cobrador del bus manifestó que había visto a la mujer, pero que no recordaba el paradero donde bajo. La sobrina de la desaparecida comentó que no utiliza celular porque no es muy apegada a la tecnología y por ello, no se pueden comunicar con ella.

En las últimas horas han recibido varias llamadas de posibles lugares donde se encontraría la desaparecida; sin embargo, no han dado con el paradero de la mujer. Según la denuncia puesta en la PNP de San Martín de Porres, la desaparecida vestía buso color azul, casaca color azul con celeste, gorra y sandalias.

Su familia se encuentra muy preocupada por ella y continúa la búsqueda. Si conoce alguna alguna información sobre ella, no duden en llamar al número 922821249.

Hasta el momento, la denuncia de desaparición ha sido puesta en varios hospitales de Lima, la comisaría de SMP y en redes sociales en la página oficial de Mujeres Desaparecidas Perú.