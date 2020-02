La extranjera Lauri Lucemili Granados Gutiérrez justificó el robo que perpetró en contra de su expareja Edwin Pichigua Guzmán, quien la acusó de llevarse la lavadora, el equipo de sonido, el juego de dormitorio, cocina y dinero en efectivo de la casa donde ambos vivían, en Independencia.

“Yo la conocí cuando llevaba mis motos a lavar en un autolavado. Me enamoré y la invité a salir. Pasó algo de mes y medio cuando le dije para convivir”, contó el hombre a quien Granados denunció por violencia física.

Ella negó haberle quitado sus pertenencias a Pichigua; afirmó que esas cosas pasaron a ser de ella cuando decidió mudarse con él, pues para ello, tuvo que vender sus pertenencias.

“Nosotros tenemos un año y cinco meses de relación. Él me denuncia por haberle quitado las cosas y no es verdad. Él me dijo que venda mis cosas cuando me pidió que viva con él, pero le dije que cuando yo me vaya de su casa iba a llevarme las cosas que vendí por él. Él me dijo ‘tranquila, todo es tuyo’”, narró en el programa Tengo algo que decirte.

Contó que lo denunció por violencia física, pues la golpeó dos veces. “Es agresivo, por eso me alejé de él”, aseguró.

PUEDES VER Piura: detienen a implicados en el robo y asesinato de policía en retiro

En tanto, el sujeto afirmó que pelearon, pero que no la golpeó. “Hemos tenido discusiones de pareja. Le he gritado como hombre (...) No le agredido físicamente, le alcé la voz, le decía cosas con rabia, pero siempre le pedía disculpas”, dijo.