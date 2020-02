Comas: sujeto hirió con machete a 4 niños que jugaban en la calle [VIDEO]

José Germán Díaz Reyes llegó a la urbanización de Santa Rosa, en el sector La Libertad de Comas, en una mototaxi y atacó con un machete a un joven de 19 años y a 3 menores de 12 y 15 años.

Los familiares de las víctimas contaron que ellos estaban jugando en la pista con una pelota, cuando el sujeto los persiguió con un arma punzocortante. El mayor de edad se llevó la peor parte, pues tiene 6 puntos en el brazo y 4 en la cabeza.

“Mi sobrino también tiene golpes en el abdomen y brazo. Mi hijo de 15 años tiene golpes en la cabeza”, añadió una señora en entrevista con ATV.

El sujeto no vive cerca del lugar donde atacó a los menores. Cuando ocurrió esto, él estaba visitando a unos familiares en una de las casas de la mencionada urbanización. Cuando le preguntaron a su cuñada sobre lo ocurrido, ella aseguró que él había tomado “dos cervezas”.

“Comas se ha convertido en tierra de nadie. Nuestros niños no pueden salir ni a jugar porque va a venir un loco a agredirlos y a querer justificar su acción diciendo que los niños tienen la culpa y que ya se les había advertido. No es justo porque si en algún momento hicieron una travesura o faltaron a alguien, pues me acerco a la casa de los padres”, afirmó la madre de uno de los chicos violentados.

Cuando acudieron a la comisaría, los efectivos le enseñaron a los menores la fotografía del sujeto. Al día siguiente, cuando fueron a poner la denuncia, los policías aseguraron que no lo conocían y que ya no tenían la imagen.

“Ya ha tenido episodios de violencia y dicen que también está con libertad condicional”, dijo una vecina.