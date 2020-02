Arequipa: Alumnos se desangran para exigir oportunidad para Universidad Alas Peruanas

Wilder Pari

Estudiantes de la Universidad Alas Peruanas (UAP) en Arequipa volvieron a protestar contra el gobierno central tras denegarse el licenciamiento a esa casa de estudios. Como parte de su protesta, algunos alumnos se pincharon los brazos con jeringas para sangrar.

Aprovechando la anunciada llegada del presidente Martín Vizcarra a Arequipa, los alumnos planearon acercársele para mostrarle su reclamo. Por ello desde tempranas horas, se apostaron cerca del Teatro Municipal de Arequipa, donde Vizcarra tenía programada una actividad oficial.

Cuando quisieron avanzar hacia el teatro, un cordón policial les cerró el paso. Alumnos y efectivos protagonizaron forcejeos, lo que no pasó a mayores. Sin embargo, Vizcarra nunca llegó a la instalación y los alumnos se colocaron a varias cuadras del recinto.

Piden mismo trato

Como se recuerda, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó la aprobación de licencia institucional a Alas Peruanas en diciembre de 2019. Ello implica que la casa de estudios deje de dictar clases en dos años, y en cuatro termine de expedir títulos profesionales. En Arequipa, se calculan cerca de 9 mil alumnos afectados.

Los estudiantes exigieron que las universidades particulares tengan una oportunidad de subsanar falencias, como las públicas. De acuerdo al Decreto de Urgencia 034, las estatales que no pasen la evaluación tendrán dos años para enmendar sus observaciones mediante una Comisión Reorganizadora, designada por el Ministerio de Educación. La medida se aplicó para la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

La vocera de los estudiantes de la UAP, Haydé Cruz, señaló que esta disposición sería discriminatoria hacia las privadas. "¡Vizcarra, da una solución!", expresaban al unísono el grupo de manifestantes, que llegaban por lo menos a 200.

Vale recordar que algunas casas superiores particulares de Arequipa ya licenciadas abrieron procesos de admisión para alumnos de universidades cuya licencia fue denegada. Además de UAP, se contabiliza a la Universidad Privada Autónoma del Sur, Ciencias de la Salud, y la Escuela de Posgrado San Francisco Xavier.

Para Haydé Cruz, el traslado a otra entidad particular no es beneficioso, porque la mayoría de cursos no serán convalidados. Además, señaló que el precio de las pensiones es mayor al que pagaban. Sobre la alternativa de trasladarse a la Unsa, temen que las vacantes sean escasas.

También analizaron la propuesta del Consejo Regional de Arequipa, de promover ante el Congreso una nueva universidad pública. Consideraron que la medida es positiva, pero no solucionará sus problemas de forma inmediata. “Queremos una solución ya”, señalaron.