San Isidro: ciclistas rompen mallas de seguridad de Puente de la Amistad en protesta contra reja

No la aceptan. Decenas de ciclistas rompieron las mallas que impedía el tránsito en el Puente de la Amistad. Con arengas como “Puente sí, rejas no”, cientos de personas atravesaron esta zona que aún se encuentra en construcción en San Isidro.

A horas de la noche, ciclistas decidieron cortar las mallas de seguridad y pasar de manera organizada la parte del Puente de la Amistad que uniría a los distritos de San Isidro y Miraflores.

La medida de protesta derivó cuando se anuncio que la reja no será retirada aún, pero será abierta para el público en horarios que aún no se definen. “No, no, las rejas no van a salir. Estas forman de un proyecto de Inversión”, sostuvo a América, Nancy Ninapaytan, gerenta de Desarrollo Urbano de San Isidro.

Con megáfonos en mano, los ciclistas se organizaron para cruzar, ya que esta reja los obliga a pasar por el lado inferior del Puente, donde es imposible el cruce por la cantidad de vehículos en tránsito.

Según los informes presentados, la parte que corresponde a Miraflores ya se encuentra concluida, pero aún falta el tramo de San Isidro, la parte de la ciclovia y el paso peatonal que da al Parque Ecológico.

Agentes de Seguridad y personal del Serenazgo de la Municipalidad de San Isidro se acercaron esta mañana para poner carteles que comunican que siguen en trabajos complementarios.

Se conoció que la idea del Puente de la Amistad nació de las otras anteriores gestiones de Miraflores y San Isidro; es decir, con Jorge Muñoz y Manuel Velarde.