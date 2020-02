Personal del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP) de Comas frustró un asalto que iba a cometerse en una agencia bancaria de Puente Piedra.

Tres delincuentes que integrarían la banda ‘Los Wachiturros de Chillón’ iban a robar en un agente del Banco de Crédito del Perú (BCP), ubicado en los Portales del Chillón MZ G Lote 4, en el mercado modelo Los Portales.

Les incautaron un revólver, una pistola y una réplica de esta. A una mujer que también iba a participar del asalto le incautaron un croquis en el que se indican los pasos que debía seguir para perpetrar el acto delictivo.

“Han sido identificados como Moisés Ramírez Romero (22) alias ‘Chino’, Katherine Palacios Fernández (20) alias ‘Bruja’ y Joey Iparraguirre Basilio (21) alias ‘Chato’”, precisó el coronel García.

Ellos llegaron al lugar en un auto que se fugó cuando ocurrió la detención.

“Uno de ellos se ha verificado que cuenta con antecedentes por el delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación. El personal policial interviniente tuvo que hacer uso de disparos de fuego para disuadir, reducir y detener a estos individuos que en estos momentos van a ser trasladados a la dependencia policial para las investigaciones del caso”, añadió.

La dueña del local explicó que la Policía Nacional realizó el operativo porque su esposo les alertó que vieron en las últimas semanas un auto negro.

“No llegaron a ingresar. No conocemos a nadie. No son de esta zona. Estaban afuera, no ingresaron. La policía de inteligencia los estaba siguiendo ya. En esta zona sí (es reiterado el robo a los agentes bancarios”, comentó.