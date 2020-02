Puente de la Amistad: esta noche se llevará a cabo plantón contra rejas colocadas

Este viernes 7 de febrero, a las 8:00 de la noche, se llevará a cabo un plantón en el Puente de la Amistad, cuyo fin es el de unir los distritos de Miraflores y San Isidro, en contra de las rejas que este último ha colocado.

Se ha convocado a ciudadanos en general, vecinos de la zona, visitantes, ciclistas, así como peatones a acercarse al puente, ubicado al lado del complejo deportivo Bonilla de Miraflores, sobre la bajada San Martín.

Como se sabe, la noche del jueves 6 de febrero decenas de ciclistas protestaron en contra de la medida de la Municipalidad de San Isidro, cuyo alcalde es Augusto Cáceres, y rompieron las mallas que impedía el tránsito en el Puente de la Amistad. Ellos atravesaron la zona, en donde los trabajos aún finalizarán dentro de cerca 60 días.

Esta protesta se dio luego de que se anunció que las rejas no serían retiradas y que una vez que finalicen las obras el lugar sería abierto para el público en horarios que recién definirán las autoridades municipales. “No, no, las rejas no van a salir. Estas forman de un proyecto de inversión”, señaló para América Nancy Ninapaitan, quien es gerenta de Desarrollo Urbano de San Isidro.

Los ciclistas incluso llevaron megáfonos y con arengas, como ‘puente sí, rejas no’, pasaron por la zona. Agentes de seguridad y personal de serenazgo de San Isidro fueron hasta el lugar la mañana de este viernes para colocar carteles que señalan que aún se realizan trabajos complementarios.