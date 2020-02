“No cederé a chantaje y extorsión de médicos de Las Mercedes”

Ysela Vega Huayambal

El gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, calificó como un chantaje que los jefe de áreas del Hospital Las Mercedes hayan decidido renunciar a sus cargos y que un promedio de 120 galenos no acate la disposición sobre la instalación del sistema biométrico y la instalación de videocámaras para un mejor control de la asistencia del personal.

Las denuncias frecuentes referidas a que los médicos no cumplen su horario de trabajo –que datan desde hace mucho tiempo–, y que el 18 de enero de este año se haya detectado la salida irregular de una impresora de placas radiográficas, conllevó a mejorar el control en el nosocomio.

Si bien el Cuerpo Médico acordó rechazar esta medida con la renuncia de siete profesionales, la que se ejecutaría en las próximas horas, el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano, dijo que no dejará sin efecto lo dispuesto en respeto a la población más vulnerable.

PUEDES VER Tumbes: padre y sus dos hijos mueren por extraña enfermedad

“La renuncia en bloque de los galenos sería un chantaje, lo que no permitiré. Ellos no solo perjudicarían a los pacientes sino a ellos mismos. Los médicos son de vocación y no de ocasión”, manifestó.

Lozano indicó que los médicos no solo deben renunciar a las jefaturas sino al hospital. “Qué renuncien a la institución y no vayan a buscar trabajo a ninguna parte del país”, espetó.

La autoridad regional enfatizó que el Ministerio Público respalda las acciones de control y rechaza los hechos que se cometen al margen de las normas.

Plan B

Afirmó que al existir la necesidad de galenos en Las Mercedes se designarán a otros profesionales en las áreas claves. “Mi compromiso es con la población. Es por eso que existe el Plan B de presentarse una emergencia por este caso”, expresó.

Incluso aseguró que todo apunta a que los médicos están extorsionando para que ceda, pero no lo conseguirán. Hay médicos que quieren trabajar, entonces no nos atemorizan las medidas que adopten los galenos de Las Mercedes solo porque queremos garantizar que los médicos desarrollen una labor eficiente y lo que implica respetar el horario de trabajo”, remarcó.

Asimismo precisó que el proyecto técnico para la instalación del sistema biométrico está por concluir. “Al existir un mecanismo de control eficiente, entonces ningún médico se podrá escapar del hospital para ir a trabajar a las clínicas; además las evidencias que se obtengan de las grabaciones servirán de prueba para iniciar procesos administrativos e interponer denuncias penales”, advirtió.

De esta manera explicó que el sistema biométrico empezará a funcionar primero en Las Mercedes y luego en el Hospital Regional Lambayeque y el Hospital Belén en Lambayeque.

Asimismo refirió que se realizaría un pago indebido a aquellos doctores que no cumplen con sus horas laborables. “Por ejemplo, se les paga seis horas pero en la práctica no se cumple”, sostuvo y agregó que de registrarse inconvenientes en la atención, entonces los galenos deberán asumir las consecuencias de sus actos.