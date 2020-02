Minedu presenta plan de emergencia para la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica

La viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu), Patricia Andrade Pacora, acudió a la región Ica para presentar el plan de emergencia que se piensa aplicar en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA) con el fin de que cumpla con las condiciones básicas de calidad (CBC) y así pueda presentarse a un nuevo proceso de licenciamiento institucional dentro de 12 meses.

En el mes de octubre pasado la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) denegó el licenciamiento a la UNICA por incumplir 35 indicadores de calidad. Días después, el 12 de noviembre, se formó una comisión técnica compuesta por representantes del Minedu y de la universidad, tal como lo dispone el Decreto Supremo N° 016-2019-MINEDU.

El plan de emergencia, que fue aprobado el pasado 28 de enero por el Minedu, detalla una ruta clara que deberá seguir la universidad para alcanzar las condiciones básicas de calidad en un plazo máximo de 12 meses.

Las principales acciones propuestas en el plan contemplan la modificación del Estatuto y el Reglamento de Organización y Funciones; la reformulación de los documentos normativos, de gestión y planificación; el mejoramiento de determinados procesos, y la obtención de mejoras en materia de infraestructura y equipamiento.

El presupuesto del plan asciende aproximadamente a 11.9 millones soles, de los cuales 6.5 millones están previstos para proyectos de inversión pública que se priorizarán en las facultades de Ingeniería Civil, Obstetricia y Medicina Veterinaria y Zootecnia de la filial Chincha.

También se realizarán inversiones para la construcción del cerco perimétrico de la Facultad de Agronomía y la remodelación de las instalaciones para el tratamiento de residuos sólidos y peligrosos de las facultades de Agronomía y Medicina.

El plan, que no establece el cierre de ninguna facultad, contiene cinco hitos que deberán ser concretados a lo largo del año. En caso esto no ocurra, el Minedu está facultado a nombrar una comisión reorganizadora para que conduzca la universidad hasta que logre su licenciamiento, aunque en teoría eso no debería suceder.

“Esa es una medida extrema, esperamos que no ocurra. El plan ha sido trabajado con el esfuerzo de docentes y estudiantes. La comunidad educativa está muy comprometida con alcanzar las condiciones básicas de calidad”, indicó la viceministra.

Por otro lado, Andrade Pacora recalcó que las actividades en la universidad se desarrollan con normalidad, pues el único proceso que se ha suspendido es el proceso de admisión.

“La única acción que se interrumpe, como consecuencia de la denegatoria del licenciamiento, es el proceso de admisión. Es más, los títulos y las constancias que se emitan durante el periodo de emergencia tienen la misma validez”, precisó Andrade Pacora.

La viceministra, quien estuvo acompañada por Jorge Mori Valenzuela, director de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Minedu, también dijo que los ingresantes en el proceso de admisión 2019-1 se podrán matricular en cuanto la Sunedu apruebe el informe presentado por la universidad.