A poco más de un mes que inicie el año escolar 2020, la mayoría de padres de familia ya ha matriculado a sus hijos en un colegio, ya sea particular o nacional, debido a que muchas veces las vacantes se agotan rápidamente, especialmente en los estatales.

Y es que justamente la búsqueda de una institución educativa para matricular a los escolares, lleva a los padres a tomar decisiones muy apresuradas sin tomar las consideraciones necesarias, como por ejemplo saber si es que el colegio cuenta con el permiso para brindar el servicio educativo.

El Ministerio de Educación (Minedu) ha advertido que empezarán a ser más rigurosos con la fiscalización de las escuelas que no funcionen con todos los permisos correspondientes, tal como ha venido ocurriendo en las últimas semanas en varios distritos de la capital.

La directora de gestión escolar del Minedu, Mariela Zapata, aseguró en entrevista con Radio Nacional que solo en Lima existen más de 1 500 colegios ilegales, los cuales serán cerrados amparados en el decreto de urgencia Nº 002-2020, emitido recientemente por el Ejecutivo.

¿Cómo identificar a un colegio legal?

Desde el 2017 el Minedu habilitó Identicole, una plataforma que permite verificar si es que una institución educativa pertenece al Nivel Educativo de Educación Básica Regular, es decir, si opera legalmente. Puedes ingresar a la web AQUÍ.

Una vez que ingresas al enlace aparecerá un buscador en el podrás ubicar a los colegios privados o públicos según localidad o distrito y el nombre, pues no es necesario que llenes los demás campos.

A través de Identicole se puede verificar si es que una institución educativa opera legalmente, además de otras características. (Foto: Captura de pantalla)

Identicole también permite conocer más características de la institución, tal como la dirección exacta, el número de alumnos, nivel educativo que admiten, los turnos que ofrecen e incluso, en el caso de los particulares, entre cuánto oscila la pensión mensual, por lo que también es útil si es que aun te encuentras en la búsqueda de opciones de colegios para matricular a tus hijos.

Si el colegio que busca no se encontrara en el sitio web, se podría presumir que esa institución no estaría registrada en el sistema educativo o no contaría con permiso para operar, por lo que se da la opción de denunciarlo ante el Minedu.

Es necesario recalcar que los colegios que operan al margen de la ley están prohibidos de expedir certificados de estudios o utilizar el código modular de otra institución educativa para hacerlo. Los colegios privados y públicos deben cumplir con actualizar sus datos de manera oportuna ante el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) del Minedu.