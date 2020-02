Nadie pensó que un gas maldito, producto de varias negligencias, causaría tanta desgracia.

La fuga masiva del gas licuado de petróleo (GLP) de un camión cisterna ya ha matado a 25 personas. Trece días después, los culpables parecen invisibles, porque nadie paga por esta tragedia. La justicia no encuentra a ningún responsable mientras crece el clima de dolor, desconsuelo e impunidad en Villa El Salvador (VES).

Los familiares de las víctimas –aún hay una veintena de hospitalizados- aseguran que los invade “una sensación de desprotección”, y anticiparon que no descansarán “hasta conseguir justicia”.

Para Seguridad del Estado, hubo delitos que costó vidas. De acuerdo al atestado N° 004-2020 Dirnos-Dirseest-PNP-Divdce-DDCE, el chofer de la cisterna, Luis Guzmán Palomino (72), sería el presunto autor del delito contra la seguridad pública, peligro común agravado (incendio o explosión); delito contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidio culposo y lesiones graves); y del delito contra el patrimonio (daños materiales en agravio del Estado y de las víctimas).

Otros implicados

Por estos mismos cargos, esa unidad policial responsabilizó al prófugo Luis Enrique Guzmán Escriba, representante legal y gerente general de la empresa Transgas LG EIRL; a los representantes de la Municipalidad de Villa El Salvador y de la Municipalidad Metropolitana de Lima; así como al cuestionado Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Durante la investigación concluyeron que la empresa Transgas no contaba con autorización municipal para su funcionamiento, ni con las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones ITSE, conforme lo acredita la Municipalidad de Villa El Salvador con oficio Nro. 005-2020-SGLAITSE-GDEE/MVES del 24 de enero.

Por ese motivo, recomendaron solicitar la detención preliminar de su representante legal y gerente Luis Guzmán Escriba, que resulta ser hijo del conductor del vehículo. Este no ha concurrido a la División de Investigación de Delitos Contra el Estado; pese a encontrarse debidamente notificado.

Una familia destrozada

Detrás de cada una de las 25 víctimas, hay una familia desmembrada y una herida que no sana. Un anhelo de respuesta que ni la propia justicia puede llenar.

Ayer fallecieron Carolain Riveros Segovia (20) y Jhordan Sánchez Pomatay (21). La primera en el hospital Arzobispo Loayza y el segundo en el hospital Hipólito Unanue.

“Yo no he muerto, pero estoy herido de muerte. Desde que yo no tengo a mi familia, no tengo días normales ni los voy a tener nunca, tengo un enorme vacío, una falta de estímulo para vivir”, dice Pepe Riveros Meza.

Él ha perdido a su madre Isidora Meza Llamoca, a su esposa Janet Segovia Calderón y a sus hijas Cielo Fernanda (15) y ahora Carolain. Su pequeño Josué (7) permanece internado. También otros tres familiares.

“En este bendito país la justicia tarda eternidades. Hay que lograr que cambien las leyes, que las penas sean más estrictas y que haya mayores controles y más fiscalización”, dice Pepe.

Dos hermanos juntos

“No es justo que por culpa de irresponsables hayamos perdido la felicidad, nuestra familia. Ya no hay vida, no hay gente, todo es soledad, tristeza, dolor, quiero justicia”, dice –entre sollozos– Olga Pomatay, madre de Jhordan Sánchez Pomatay. Hace unos días había fallecido Jhordy, su hijo mayor. “Nadie me va a devolver a mis hijos. Para mí, los responsables son el alcalde de Villa El Salvador (Kevin Iñigo), Osinergmin, la empresa Transgas y la comisaría que sabía que siempre había accidentes en esa zona”, dijo.

En tanto, aún 15 heridos de la tragedia luchan por sobrevivir, dijo la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, tras visitar el lugar de la tragedia.

Atestado policial

Para la Policía, los implicados habrían cometido hasta tres delitos. Sin embargo, hasta hoy no hay ningún detenido.