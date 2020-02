Una nueva especie del conocido árbol de la quina fue registrada en en el área de conservación privada Huaricancha, en el distrito de Sóndor, ubicada en el Huancabamba (región de Piura).

La especialista encargada de esta investigación, Treyshi Jiménez Silva, aseguró que con este nuevo registro ya serían cuatro las especies de quina que alberga nuestra región; pues anteriormente se identificó a C. pubescens, C. officinalis, y C. macrocalyx.

La reciente investigación, cofinanciada por la ONG Naturaleza y Cultura Internacional, denominó a esta nueva especie como C. parabólica.

Por su parte, Jiménez Silva exhortó a las instituciones dedicadas a la conservación de la biodiversidad, así como a las autoridades regionales a fortalecer la investigación de la quina en Piura, con la finalidad de mejorar la toma de decisiones y políticas de protección.

En ese sentido, también recomendó realizar más estudios para el género Cinchona, por ser una especie altamente amenazada debido a la deforestación, a pesar de contribuir en la regulación de agua.

Asimismo, dio a conocer que la quina es considerada una planta medicinal de gran importancia en cuanto a la historia de la medicina, por ser la cura de enfermedades como la malaria y el paludismo, enfermedades que poseen algunos síntomas semejantes a males que actualmente nos aquejan, por lo que es importante su investigación.

Cabe indicar que esta especie es uno de los elementos que conforma nuestro escudo nacional por ser una especie que representa nuestra riqueza natural.