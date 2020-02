Caso Ana Estrada: Defensoría presentó Acción de Amparo para que Estado peruano le reconozca muerte digna

La Defensoría del Pueblo presentó una acción de amparo al Estado peruano para que reconozcan el derecho a la muerte digna de Ana Estrada, quien sufre polimiositis, una enfermedad incurable que paralizará casi todos los músculos de su cuerpo, pues deteriora poco a poco sus capacidades motoras.

En el Perú acabar con una vida porque un paciente lo solicita para dejar de sentir dolor es un delito calificado como homicidio piadoso en el artículo 112 del Código Penal. Las personas que cometan ello pueden pasar hasta 3 años tras las rejas. Si no existiera esta norma, podría crearse un marco normativo que garantice el acceso a la muerte digna.

“El compromiso asumido ante los tribunales nacionales responde a nuestro rol de garante y promotor de los derechos fundamentales para que se respete y garantice la voluntad libre e informada de una persona de decidir el cese de su vida, cuando ante ciertas condiciones, como es este caso, se afecta grave e irreversiblemente su dignidad humana”, ha señalado el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho al resaltar la trascendencia de la medida.

Los primeros brotes de la enfermedad de Ana se presentaron cuando ella tenía 12 años. Hoy, con 43, es la primera peruana que busca el reconocimiento de su derecho a morir de forma digna.

“…les diré de mi deseo de morir porque llevo 3 años investigando, preguntando, contactando, elucubrando mil formas de hallar la muerte sin que mi familia salga perjudicada. Y hasta he tratado de ahorrar (ingenuamente) para ir a Suiza. Pues bien, me cansé y decido que lo último que me queda por hacer es contarles de mi historia y mi lucha y así encontrar apoyo no solo de los que me conocen sino también de cualquiera que crea en el derecho a la libertad. Creo que no hay mayor gesto de amor que el de ayudar y apoyar a un ser amado a hallar su muerte y ponerle fin al sufrimiento. Es una decisión que tomé el día que volví a UCI por segunda vez por una recaída con neumonía”, escribió en su blog.