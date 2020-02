Hoy, jueves 6 de febrero, el Ministerio de Salud actualizo la lista de fallecidos por el incendio en Villa El Salvador ocasionado por la deflagración de un camión cisterna. Entre las nuevas víctimas estarían Carolain Riveros Segovia (20) y Jhordan Sánchez Pomatay (21).

La víctima número 24, Jhordan Sánchez Pomatay (21), tenía el 95 % del cuerpo quemado y era probable que no sobreviviera, según los médicos. Hace seis días, su hermano Yordy Sánchez Pomatay (23) también falleció a causa del 85 % de quemaduras presentadas en todo su cuerpo.

Según las declaraciones de la madre, Olga Pomatay (45), el fallecido había recibido el injerto de piel un día antes y se encontraba estable. Incluso, su esposo recibió la llamada de que su diagnóstico era positivo. Sin embargo, alrededor de las 2 de la tarde, le informaron sobre su recaída y que su corazón había dejado de funcionar lentamente.

Al enterarse de la noticia, la madre se acercó al Hospital Hipólito Unanue alrededor de las 7 de la noche, donde le expresaron la situación del joven. Allí, los médicos le explicaron que lo mantuvieron con vida para que pueda despedirse de su hijo, Jhordan Sánchez.

A la 1:15 de la madrugada, el joven de 21 años falleció. Ambos hermanos fallecidos Jhordan Sánchez Pomatay (21) y Yordy Sánchez Pomatay (23) estaban en su casa y habían salido para evitar la fuga de gas; sin embargo, su traslado fue en dirección contraria, lo que provocó que las llamas del fuego alcanzaran a los jóvenes.

El fallecido hace seis días, Yordy Sánchez Pomatay (23), trabajaba arreglando bicicletas y celulares. Mientras que Jhordan Sánchez Pomatay (21) se desenvolvía en electricidad y estaba juntando dinero para irse a España.

El 30 de enero, el tío de la víctima solicitó ayuda para el joven Jhordan Sánchez Pomatay (21), quien estaba en estado crítico, lamentablemente, no pudo salvarse.

La madre del fallecido, Olga Pomatay (45) exige justicia para todos sus vecinos de Villa El Salvador y la responsabilidad por la deflagración. ''No es justo que por culpa de irresponsables, hayamos perdido la felicidad, nuestra familia. (...) Ya no hay vida, no hay gente, todo es soledad tristeza, dolor, quiero justicia'', pidió llorando la señora Olga a RTV.

''Para mi es responsable el alcalde de Villa El Salvador, Osinergmin y la comisaria que sabia siempre que habían accidentes en esa zona'', precisó.

No obstante, la familia Pomatay habría registrado más muertes, entre ellas, dos sobrinos menores de los fallecidos F. A. A. P. T. (7) y A.P.A. (9), quienes presentaban alrededor del 90 % del cuerpo quemado.

Hasta el momento, a pesar de las investigaciones sobre el caso de Villa El Salvador, no existen culpables ni nadie que asuma la responsabilidad por el hecho. El número de víctimas se ha elevado a 25 muertes y aún existen decenas de heridos en varios establecimientos de salud.