La Victoria: detienen a madre que fue acusada de maltrato a su hija en Gamarra

Ayer, una denuncia desde las redes sociales, alertó a las autoridades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) sobre un caso de maltrato infantil suscitado en el emporio comercial de Gamarra en el distrito de La Victoria.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a la madre de familia, quien habría agredido a la niña de aproximadamente de cinco años. Según el coronel Luis Ladrón de Guevara, jefe Divter del Centro 1 Apolo, mencionó a América TV que al momento de la denuncia se actuó rápidamente para detener a la madre agresora de su hija.

La madre se encuentra intervenida en la comisaría Apolo y está en calidad de detenida bajo vigilancia de agentes de la PNP. La menor ha sido trasladada con un médico legista para que sea evaluada a nivel físico y emocional.

En medio de la intervención, la madre señaló que no agredió a su menor hija. “Yo no he golpeado a mi hijita. Lo que pasa es que se ha golpeado”, expresó.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció a través de Twitter sobre la situación de la menor. “¡Nuestras niñas y niños merecen cariño y respeto! Brindamos atención integral a niña, víctima de presunta violencia física por parte de su madre, quien se encuentra detenida. La acompañamos al reconocimiento médico legal, la protegeremos y velaremos por sus derechos”, escribió en la red social.

Según las últimas informaciones, la menor aún continúa siendo evaluada para conocer si iría con algún familiar o quedaría a manos del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF.

Esta denuncia se dio gracias a la publicación de un video en las redes sociales, donde se muestra a la menor de edad con heridas en el rostro y las manos. Así también, la denunciante mencionó que la madre ignoraba en todo momento a su hija sin importarle si estuviera con sangre.

A través de sus redes sociales, la denunciante expresó su indignación con el maltrato hacia la niña. Además, manifestó que según el personal de seguridad, esta no sería la primera vez que sucede este tipo de acciones por parte de la madre hacia su hija.