Un hombre salió ileso luego de ser atropellado por un auto mientras se encontraba dormido en plena pista. El joven, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, no sufrió ningún daño pese a que un auto pasó por encima de él.

El hecho ocurrió la madrugada del fin de semana en la ciudad de Huancayo en Junín. Las cámaras de seguridad de la zona captaron todo el suceso.

Tal como se ve en las imágenes compartidas por Latina, el sujeto – quien aún no ha sido identificado – caminaba de un lado al otro, intentaba ponerse de pie e incluso gateaba. No obstante, no resistió por mucho tiempo y terminó cayendo al suelo. Al parecer la excesiva ingesta de ingesta lo dejó en muy mal estado.

En cuestión de segundo, un vehículo blanco dobló en una calle, pasando por encima de la persona.

Al percatarse de la escena, los vecinos de la zona detuvieron al conductor y llamaron a Serenazgo. El chofer aseguró que no se percató de la presencia del sujeto.

Por su parte, el joven fue trasladado al Hospital Alcides Carrión, donde fue atendido de emergencia. Lo curioso es que los médicos del nosocomio aseguran que el joven resultó ileso y que se retiró del establecimiento caminando con total normalidad.