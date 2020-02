En Cusco 370 personas habrían cobrado deuda social sin reunir requisitos

José Víctor Salcedo

La Comisión de Educación del Consejo Regional confirmó varias irregularidades y vicios en la priorización del pago de la deuda social a aquellos docentes y funcionarios que tienen sentencia consentida y en ejecución. El informe será expuesto este lunes ante el pleno del Consejo Regional. Hay un promedio de 370 registros de beneficiarios con errores; se trata de administrativos, funcionarios y especialistas que recibieron el dinero en lugar de aquellos docentes que esperan por largos años el pago de la deuda social por preparación de clases y otros.

Son solo algunas anomalías confirmadas en las que incurrió personal de la Procuraduría del Gobierno Regional de Cusco, según el informe. A causa de esas deficiencias, se pagó la deuda social a servidores que no eran docentes, ni tenían alguna enfermedad en fase terminal, ni eran mayores de 65 años; todos estos, requisitos mínimos para acceder al cobro de los cheques o depósitos.

El presidente de la Comisión de Educación, Gerardo Arenas Monge, citó un ejemplo. Un servidor de la Unidad de Gestión Educativa de Espinar (UGEL Espinar) cobró más de 70 000 soles por pago de deuda social. Lo sospechoso es que este no es docente, no tiene una enfermedad terminal y tampoco es mayor de 65 años. Arenas Monge sostuvo que el documento —cuando sea aprobado por el pleno— será derivado a la Fiscalía, donde hay dos investigaciones sobre las irregularidades en el pago a personas que no reunían los requisitos mínimos para ser elegidas como beneficiarias.