Este viernes 7 de febrero, la Defensoría del Pueblo dará a conocer alcances sobre la acción de amparo que se presentó con la finalidad de que el Estado peruano reconozca el derecho de la joven psicóloga Ana Estrada Ugarte a tener acceso a una muerte digna en condiciones dignas.

Walter Gutiérrez, quien es Defensor del Pueblo, informará sobre el compromiso que ha asumido la institución. La conferencia se llevará a cabo a las 11:00 de la mañana en su local, ubicado en el jirón Ucayali 398, Cercado de Lima.

Como se sabe, Ana Estrada, de 42 años, fue diagnosticada con polimiositis a los 12 años y seis años luego comenzó a hacer uso de una silla de ruedas, debido a que sus músculos ya habían perdido fuerza. A pesar de estas dificultades, logró graduarse como psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP).

Asimismo, trabajar como terapeuta y atender a varios pacientes. No obstante, su vida cambió en el 2015, cuando llegó a estar grave, por lo que la internaron en cuidados intensivos y le realizaron una traqueostomía y gastrostomía.

En ese momento, la joven psicóloga se percató que no quería vivir así: dependiendo de un ventilador para respirar. Sin embargo, Ana asegura que ella no está deprimida, pues de ser así no tendría las fuerzas para manifestarse como lo ha estado haciendo.

Diversos medios nacionales e internacionales han contado la historia de Ana Estrada. Actualmente, ella cuenta con un blog que se llama ‘Ana busca la muerte digna’, por medio del cual busca crear conciencia sobre la causa por la que lucha.

En noviembre del 2019, la Defensoría del Pueblo decidió asumir su caso ante los tribunales nacionales para que se respete, así como garantice, ‘‘la voluntad libre e informada de una persona de decidir el cese de su vida, cuando ante ciertas condiciones, como ocurre en este caso, se afecta grave e irreversiblemente su dignidad humana’’.