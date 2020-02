“Buscando refugio. Perú da la espalda a quienes huyen de Venezuela”, se denominó el informe presentado por Amnistía Internacional sobre la migración venezolana en Perú el pasado martes, en el cual se reflejó los avances y hasta el estancamiento de las políticas migratorias que se aplican a los llaneros.

Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional-Perú, junto a un panel de especialistas en temas migratorios explicaron a los presentes sobre la situación de los migrantes venezolanos en territorio peruano.

Cerca de 4,8 millones de venezolanos han salido de su patria huyendo de una severa crisis que se han intensificado bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Según cifras oficiales, 865 000 personas están en Perú, segundo país con más ciudadanos de esa nacionalidad después de Colombia.

Amnistía Internacional ofreció un reporte sobre las políticas migratorias en Perú. Foto: María José Vargas.

“Lamentablemente vemos que Perú desde finales de 2018 y a mediados de 2019, ha estado poniendo más restricciones y ahora para los venezolanos es casi imposible la entrada al país”.

Navarro aseguró que se ha reportado casos de personas que han llegado a Perú por tierra, tienen la Visa Humanitaria pero las autoridades migratorias les han negado el acceso por no tener el sello de entada y salida de Ecuador, un país que también pide visa a los venezolanos.

PUEDES VER Venezolanos en Perú podrán tramitar certificado de antecedentes judiciales sin hacer cola

Aseveró que el gobierno peruano también puso una serie de excepciones humanitarias con mujeres embarazadas, niños, adultos mayores y personas con graves enfermedades, pero en algunos casos no se están cumpliendo.

La representante de Amnistía para el país invitó a Perú, Ecuador y Chile a que se aplique la Declaración de Cartagenera sobre los Refugiados. Además, pidió a la comunidad internacional que preste todo el apoyo sobre el tema.

Amnistía Internacional critica las políticas migratorias de Perú aplicadas a venezolanos. Foto: LR.

Recordó que países como Brasil y México han mostrado avances en el continente sobre el otorgamiento de refugio a personas venezolanas, mientras que Colombia extendió su Permiso Especial de Permanencia (PEP), recientemente.

Indicó que se debe regularizar cuanto antes a las personas venezolanas que están en irregularidad migratoria.

PUEDES VER Morán asegura que investigarán a delincuentes que habría enviado Nicolás Maduro

Rechazo a los controles excesivos

Feline Freier, politóloga e investigadora de la Universidad del Pacífico, criticó los excesivos controles que quiere ejercer el gobierno peruano en las fronteras y comparó la situación con lo que se vive en otros pasos fronterizos a nivel internacional.

“Ningún país controla sus fronteras, ni Trump en los Estados Unidos ni la Unión Europea, simplemente cerrar fronteras no es opción, nos guste o no, la migración venezolana es un flujo humanitario porque la gente sale para sobrevivir, para alimentar a sus hijos para comprar medicinas y eso nosotros no lo podemos detener”, manifestó Freier, quien también es inmigrante alemana.

Lamentó que Perú haya cerrado las vías de entrada regular y concluido todas las opciones de programas de regularización dentro del país.

“Lo que se ha hecho es que como país estamos empujando y empoderando mafias de trata y tráfico de personas, bajo ese contexto del gobierno de querer el control”, explicó Freier.

Dijo que el potencial económico de la migración venezolana podría ser mayor si la mayoría estuviese legal. “Cerca de 35% de venezolanos que han llegado al territorio son profesionales y es una oportunidad que están perdiendo como país”, precisó.

Percepción de la migración venezolana

Freir advirtió que esa percepción que tiene la gente de que la mayoría de los crímenes que se comenten en Perú son cometidos por venezolanos es completamente peligroso porque considera que sobre eso se pueden aprovechar las “fuerzas políticas que no tienen principios democráticos”.

“Ha llegad casi un millón de personas, han llegado delincuentes, han posado cosas y eso no hay que negarlo. Hay que tener en cuenta que los políticos y los medios informan estos hechos totalmente fuera de contexto”, manifestó la docente, quien además instó a los medios, sociedad civil y a los políticos a colocar las cosas en perspectiva y aprovechar los beneficios que puede traer la migración.

El tratamiento de la noticia sobre venezolanos en Perú

Para la periodista venezolana y parte de los panelistas de la actividad de Amnistía Internacional, Mirelis Morales, los medios de comunicación en el país están haciendo el juego a los políticos y lo que hace es aumentar el miedo. “Lamentablemente alimenta esa sensación del que otro es mi enemigo y no a la idea de que hay que integrarnos”, dijo.

En la actividad también estuvieron presentes miembros de la Asociación de Periodistas Venezolanos en Perú (APEVEP), quienes rechazaron la cobertura de noticias que estarían incitando a la xenofobia, por parte de diversos medios de comunicación dentro del país.

Aseguraron que realizan un monitoreo constante a las publicaciones y difusiones de cada uno de los medios que promueven la violación de los Derechos Humanos y la discriminación. En ese sentido, no descartan elevar sus denuncias ante organismos internacionales.