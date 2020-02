ADN informal

Así los peruanos seguimos yendo por la vida, si es que no la perdemos, siendo testigos de cómo otros peruanos sí la pierden en un incendio producido en el almacén de una fábrica clandestina, en un taller pirotécnico no identificado, en una discoteca sin licencia de funcionamiento, alcanzados por las llamas de una deflagración de un camión cisterna de gas cuya licencia se obtuvo vía declaración jurada, atravesados por los fierros de un vehículo de transporte sin licencia o alcanzados por las piedras que les caen de un acantilado o por algún huaico que arrolla sus casas levantadas en terrenos prohibidos.

Cientos de compatriotas siguen muriendo todos los días, todos los meses, todos los años, por las mismas siniestras causas y nada cambia. Seguimos siendo los mismos quienes preferimos que nada cambie porque así funcionamos, así salimos adelante, con emprendedurismo y mucho ingenio, mucho ingenio peruano. Creemos que todo se arregla con renuncias, con maquillajes temporales post muertes, con declaraciones para el titular de siempre y el peruano, el peruano, ay, siguió muriendo. Solo hagan un cotejo entre los vehículos que ven y sus revisiones técnicas y sientan la cutra.

Un país tan informal como el nuestro con el 70% de su fuerza laboral fuera de planillas o con más de la mitad de su economía surgiendo de actividades sin registros contables, tiene un corazón negligente, irresponsable. Esto no va a parar, por ahora no tiene cómo, así lo hemos decidido. Porque el Perú no puede parar. Una de las pocas cosas que une a la tan fragmentada nación peruana es la informalidad. Rasgo indiscutible de nuestra identidad, Marca Perú a todo meter. Parte sustancial de nuestra idiosincrasia. Porque aquí, en esta tierra de los incas con supervisiones de adorno, hasta la informalidad y morir como animales, se disfrazan de declaraciones juradas sin fiscalización alguna. Solo queremos comer rico y que no nos jodan.