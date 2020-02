Tras la denuncia de que la moderna infraestructura del centro de salud de Villa María - Cieneguillo Centro, ubicada en el sector este de Sullana, es un elefante blanco, el alcalde provincial Power Saldaña indicó que la obra no se puede entregar al Ministerio de Salud a través de la Subregión de Salud Luciano Castillo Colonna, porque el predio no está saneado.

Según señaló Saldaña Sánchez, los terrenos donde se ubica la moderna infraestructura no son de dominio municipal, sino que le pertenecen a la Asociación de Vivienda Agropecuaria de Villa María, y a pesar de ello se construyó la obra (en el 2017 hasta el 2018) en un terreno que tenía dueño.

El alcalde indicó que como actual gestión heredaron esta obra, por lo que enviaron un documento al presidente de la asociación para solicitar la donación inmediata del terreno, toda vez que la obra que se ha levantado en el lugar es de interés común, para que luego sea transferida a la Subregión de Salud Luciano Castillo Colonna, para que pueda ser usada por la población de diferentes sectores de la zona este de Sullana.

“El último documento que hemos enviado tiene fecha 29 de septiembre del 2019 y no hemos tenido contestación. Sin embargo insistiré con otro documento y de no tener respuesta me reuniré con los directivos de la asociación. Lamentablemente es una obra que heredamos de la gestión pasada que construyó en un terreno que era privado”, dijo la autoridad edil.

Sonia Gutiérrez, presidenta de la comisión de salud de los regidores, indicó que tras tomar conocimiento de que la obra no ha sido aún transferida a la Subregión de Salud para que sea puesta a favor de la población, solicitará información a la Gerencia de Obras de la Municipalidad de Sullana y conocer el estado del centro de salud, si se liquidó o no, y si hay otras observaciones que levantar para dar solución al problema.

A su turno el gerente municipal Alain Alvarado dijo que como institución edil es prioritario que entre en funcionamiento para dejar de pagar el servicio de vigilancia.

También afirmó que de encontrar pagos irregulares, como están denunciando los trabajadores del centro de salud, se tomarán las acciones legales contra los que resulten responsables.

Piden solución a autoridades

En tanto, los moradores de los sectores Cieneguillo Norte y Centro, La Lechera, Chavela, Parkinsonia, Villa María, Nueva Esperanza, entre otros, exigieron a las autoridades de Sullana solucionar cuanto antes el problema para que los pacientes sean atendidos en la nueva infraestructura y no como actualmente se atienden en un local construido con drywall.

La clave

En julio del 2018 la obra fue terminada e inaugurada por la anterior gestión edil de Carlos Távara, sin embargo no ha entrado en funcionamiento debido a las observaciones encontradas.