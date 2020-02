Anciano deberá pagar 25 mil soles tras ser estafado con aumento de pensión

Un anciano de 74 años fue estafado por una mujer que se hizo pasar como una trabajadora de la Oficina de Normalización Provisional (ONP). Según contó el agraviado, la fémina le solicitó sacar préstamos en siete entidades bancarias con la finalidad de aumentar el monto de su pensión.

“Una mujer me llamó diciéndome que me conocía y pensé que era uno de mis clientes que a veces me compran golosinas. Me siguió y me dijo que me iba a asesorar, que había trabajado en la ONP”, detalló Roque Reyes a América Noticias.

La hija del agraviado, Elizabeth Reyes, no logra entender como las entidades bancarias otorgaron créditos a su padre si recibe 500 soles.

“Cómo han podido darle a una persona mayor el préstamo de 25 mil soles cuando su pensión es de 500. El banco GNV le dio 7 000 soles, el de la Nación 7 000 soles, Cencosud 2,200 soles, Cooperativa San Miguel 2 800 soles, Financiera Oh 1 600 soles, Credi Scotia 2 200 soles, Banco Falabella 350 soles ″, sostuvo la hija de la víctima.

De acuerdo a su testimonio, la supuesta abogada se presentó con un nombre falso. La identidad real de la mujer es Nercy Sánchez Palomino.

La denuncia fue puesta en la comisaría de Comas. No obstante, la familia viene siendo amenazada.

“Asentamos la denuncia en la comisaría y aceptó su culpa, sin embargo, venimos recibiendo amenazas de muerte”, finalizó.