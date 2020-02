Miraflores: transgénero presenta su denuncia ante la Municipalidad por discriminación en discoteca

Un nuevo caso de transfobia. Luego que un joven transgénero fuera víctima de discriminación en la discoteca ValeTodo DownTown en Miraflores, finalmente, presentó su denuncia ante la Municipalidad del distrito.

Amparado en la ordenanza N°437 del municipio que “promueve el respeto a la igualdad y prohíbe toda forma de discriminación en el distrito”, Emil Fabianne acudió para que este caso no quede impune, y así se tomen las medidas necesarias del caso, que incluye la clausura temporal del local.

Como se recuerda, el sábado pasado, Emil denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de discriminación por parte de los agentes de seguridad de la discoteca miraflorina. Luego que uno de ellos pidiera a los asistentes que realizaran una cola para mujeres y hombres, decidió ubicarse en la segunda fila porque él se identifica así.

A pesar que le explicó que es un hombre trans, en reiteradas ocasiones el guardia continuaba afirmando que era mujer y llamándolo por el nombre que aparece en su DNI, con el cual no se siente identificado.

“Me pide el DNI, se lo doy y empieza con el discurso de que ‘tú eres mujer’ y me empieza a llamar con el nombre que sale en mi DNI. Le explico, le explicamos, aún así no quiere entender. Sigue diciendo lo mismo reiteradas veces y gritándolo. Todas las personas estaban oyendo todo esto. Estaban oyendo un nombre que no es mi nombre”, narró en un video difundido en sus redes sociales.

ValeTodo DownTown responde

Luego de dos días de haber ocurrido el hecho, la discoteca ValeTodo DownTown lanzó un comunicado en el que recalcan el “rechazo de actos en los que una persona se ve afectada al no poder reconocerse tal y como se perciben en situaciones como ir a votar, ir al banco, sacar documentos, viajar, etc”.

Asimismo, comunicaron que iban a despedir a los que vulneraron la identidad de género del muchacho, y que además, capacitarán a sus colaboradores para que no vuelvan a cometer actos discriminatorios.