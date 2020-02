El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los principales síntomas que presenta el dengue son fiebre, dolor de cabeza muy intenso, náuseas, diarrea, dolor muscular, dolor de articulaciones y pérdida de apetito.

Ante ello, la Dirección regional de Salud recomienda acudir de inmediato a un centro médico y no automedicarse.

“Al quinto día la enfermedad se torna más grave y es justo cuando baja la fiebre. Entonces, la gente cree que ya se curó, pero es cuando más se complica”, resalta Ricardo Tello, representante de la Dirección regional de Madre de Dios, región que presenta el mayor número de casos de dengue en el Perú.

También añadió que la población más vulnerable ante esta enfermedad son los niños menores de cinco años, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Dengue, responsabilidad de todos

Las medidas que tomen las autoridades del país se deben complementar con las que cada uno de los peruanos toma desde casa. Por ello es responsabilidad nuestra eliminar todos los posibles criaderos de dengue de nuestros hogares.

Al respecto, Tello expresa que “la solución es sencilla, pero es tan difícil que la gente entienda que no debe tener ningún tipo de criadero en su casa. Si ellos no eliminan sus inservibles, no tapan sus depósitos de agua (…), no habría por qué tener tantos casos de dengue”.

¿Cuáles son los posibles criaderos del dengue?

El Minsa señaló algunos ejemplos de posibles criaderos de dengue. Estos son los baldes con agua, floreros en casas y cementerios, canaletas de agua de los techos e incluso el plato donde le sirvo el agua a mi mascota, entre otros.

Además, recomienda no almacenar agua en recipientes por más de cinco días. La limpieza consiste en cepillar los recipientes por dentro y dejarlos volteados hasta que seque. Luego de ello recién se podrán llenar con agua otra vez.