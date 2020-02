Un ladrón le cantó una canción de amor al policía que lo detuvo tras robar un teléfono celular en el Cercado de Lima.

“Lo que si se llevaron fue mi celular. Al no dejarme quitar la cartera me arrancaron el polo, por lo que tuve que cambiarme con la blusa de trabajo. Mi cartera me lo han roto”, narró la víctima.

PUEDES VER Ubica por GPS celular robado, pero no lo recupera por demora de atención a su denuncia

Jeffrey Ezequiel Toledo Zelaya no dudó en cantarle al policía la conocida cumbia “Necesito un amor” para tratar de conmoverlo y ser liberado. No obstante, no tuvo éxito y fue puesto a disposición de la Fiscalía junto a su cómplice Gianfranco Ramírez Arias.

Los presuntos delincuentes, quienes presentan antecedentes por el mismo delito, utilizaron una motocicleta, de placa 3785-LA, en su intento de fuga. Sin embargo, los motorizados del Escuadrón Verde lograron perseguirlos y atraparlos en el momento que pretendían vender el teléfono en un centro comercial del Cercado de Lima.

“Al momento de realizar el respectivo registro personal se halló el celular, el cual fue recuperado”, indicó el Capitán PNP Acuario del Escuadrón Verde.

Al llegar a la comisaría de Monserrat, ambos delincuentes prometieron conseguir un trabajo “honesto”, mientras que uno de ellos mostró sus dotes para el canto.

Será el Poder Judicial quien decidirá si es que serán enviados a una cárcel o será liberado.