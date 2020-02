Santa Anita: madre de menor exige captura del sujeto que intentó violar a su hijo en un parque

La madre del menor de 10 años que fue agredido sexualmente por un sujeto cerca a un parque del distrito de Santa Anita, continúa denunciando la pronta captura del pedófilo que aún está libre en las calles.

Según el testimonio de la madre, este sujeto había abordado antes a otro amigo más grande para que lo ayude a cargar sus cosas a cambio de un pago de 10 soles, pero no aceptó. “Es ahí donde le ofrece a mi hijo”, señaló a RTV.

El menor decidió ayudarlo porque eran unas pocas cuadras; no obstante, al llegar al lugar no había nada. El sujeto extranjero siguió presionando para que el niño de 10 años continúe. En la zona del ferrocarril, el pedófilo se tira encima de él e intentó agredirlo hasta hacer llorar al niño.

No obstante, el menor logró zafarse de la situación y así escapar hacia su casa, donde contó todo a su mamá. A pesar de la denuncia, la Policía dijo que no calificaba para una denuncia, puesto que no existió la penetración. La madre mencionó que le hicieron exámenes en el médico legista, pero al salir negativo en caso de violación le negaron la denuncia. Esto a pesar de denunciar los tocamientos indebidos y la masturbación del agresor frente al niño.

Santa Anita: madre exige la captura del sujeto.

Al no proceder la denuncia, la madre decidió buscar las cámaras de seguridad y ahí encontró cómo sucedió el acto delictivo e identificó el rostro del agresor. En las imágenes también se observa al sujeto caminar con el menor.

Por otro lado, la madre pidió que se haga su captura así evitar mayores altercados por la zona. “No solo es mi hijo, hay varios niños cerca”, manifestó. Los vecinos también se sumaron ante la lucha de la madre por encontrar al agresor. El agresor ha sido identificado como venezolano y aún continúa su búsqueda.