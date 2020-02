Santa Anita: cámara registra a pedófilo llevándose a niño de parque para violarlo [VIDEO]

Una madre de familia denunció que su hijo, un niño de 10 años de edad, fue agredido sexualmente luego de ser captado por un sujeto en un parque del distrito de Santa Anita la noche del pasado jueves 30 de enero.

El menor contó que se encontraba jugando cuando el depravado lo abordó para pedirle que lo acompañe a su casa para cargar unos paquetes y a cambio le prometió pagarle 10 soles. El niño aceptó y caminaron varios metros juntos por al menos 15 minutos, tal como lo registran las cámaras de seguridad.

PUEDES VER Villa María del Triunfo: dictan cadena perpetua contra hombre que ultrajó a niña de 5 años

Cuando llegaron a un área abandonada por los rieles del tren y donde no había gente, el sujeto se abalanzó sobre el menor, lo empezó a manosear e intentó violarlo sexualmente. Afortunadamente el niño luchó y logró escapar.

El niño llegó a su casa y le narró todo a su mamá. Ella decidió ir a la comisaría del sector para sentar la denuncia, sin embargo, los policías no se la recibieron porque le dijeron que “no existió penetración”, pese a que sí hubo secuestro y tocamientos indebidos.

Ante la negativa de las autoridades, la mujer recorrió las calles por donde el depravado llevó a su hijo y logró conseguir los videos de las cámaras de seguridad en el que se observa las escenas anteriores al intento de violación.

Increíblemente, cuando la mujer regresó a la comisaría para informarles que consiguió los videos como prueba a su denuncia, los policías le pidieron que ella misma los grabe en DVD y se los entregue.

Ante la inacción de la PNP, la mujer ha proporcionado las imágenes a los vecinos para que la ayuden a identificar al hombre y para prevenir a otras familias ante el temor que haga lo mismo con otros menores.

La denunciante contó a Latina Noticias que su hijo le ha confirmado que el pedófilo es un sujeto venezolano alto, de contextura gruesa, tez morena, que vestía un polo azul, pantalón jean, un morral y gorra negra.

Pero no sería este no sería el primer caso, pues varios niños han contado que un hombre les ha ofrecido dinero si es que los acompañaba a otro lugar para un supuesto trabajo.

Otra madre de familia contó que reconoce al individuo y lo ha visto merodeando la misma zona donde ocurrieron los hechos, pero no se ha acercado por temor a represalias. Por eso pide el apoyo de la Policía para ir a buscarlo.

“La comisaría de acá dice no ha habido penetración, por lo tanto, no hay violación. Ha habido secuestro, lo ha llevado a los rieles, lo ha manoseado y si no es que lo salvaron, el niño cómo hubiera terminado”, dijo indignada otra mujer.

PUEDES VER Carabayllo: cadena perpetua para sujeto que violó a su hija durante ocho años

Los vecinos también exigen que las autoridades refuercen las medidas de seguridad, pues la delincuencia se ha desbordado. Pese a que en la zona hay una caseta de Serenazgo, nunca contestan a sus llamados y al igual que la madre del niño agraviado, aseguran que cuando van a la comisaría, los policías se muestran indiferentes.