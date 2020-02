Pueblo Libre: trabajador de gimnasio fue agredido tras pedirle a sujeto que no orine en la calle

El trabajador de un gimnasio fue agredido tras pedirle a un sujeto que no orine en la calle. El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en la avenida La Marina, en el distrito de Pueblo Libre.

Según narró la víctima, él se encontraba esperando a que abran la puerta de su centro de labores cuando un grupo de hombres se acercó a un vehículo para miccionar.

Al ver esta escena, Juan Becerra Ramírez les recriminó. No obstante, en vez de sentirse avergonzados, los sujetos comienzan a atacarlo verbalmente.

En cuestión de segundos, el sujeto de polo verde vuelve para seguir insultándolo y se inicia la pelea.

“La agresión fue porque le reclamé por qué orina en la calle y estaba frente a la empresa. (…) Me metió un puñete y después el de blanco me agarró del cuello y es ahí cuando me jala. Ahí también estaba mi compañero”, señaló la víctima para América TV.

Becerra Ramírez terminó con lesiones en el mentón, en la sien, en la columna, hombro, brazo izquierdo, cara y rodilla. Dijo que terminaron siendo 3 contra 1.

Luego de pasar por el médico legista fue a la Comisaría del distrito para poner la denuncia y pedir garantías. El ciudadano pidió a la Policía y al Serenazgo que refuercen la vigilancia en esta zona de Pueblo Libre.

“Salen tomando, con licor y no hay policías ahora. A veces pasa, pero cuando llego 10 para las 6 siempre es así”, indicó.