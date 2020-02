Arequipa: Denuncian a gerente Delgado de no pasar pensión a sus hijos

Por: Roberth Orihuela Q.

Deyanira H.G. es la expareja del gerente regional de Transportes, Grover Delgado. Juntos tienen dos hijos pequeños. Pero el funcionario abandonó hace más de un mes su hogar. Ahora la dama le pide que cumpla con la manutención de los menores.

La denuncia la hizo pública ayer Deyanira H. en algunos medios radiales. Ella acudió junto a su madre a la oficina de Grover Delgado para pedir dinero para sus hijos. Al no encontrarlo, alzó la voz. Cuestionó que el funcionario tenga en la gerencia a la persona con la que le fue infiel.

La mujer contó que tras conocer la infidelidad, en diciembre de 2019, le pidió a Delgado que se vaya. Este aceptó, abandonó el hogar. Tras ello, la madre de familia interpuso la denuncia en la comisaría de Ciudad Mi Trabajo.

Desde entonces, Delgado, según contó su expareja, solo ha aportado con leche y pañales para sus hijos. “No sabe lo difícil que es criar dos hijos pequeños sola. Él se va y se desentiende de todo. No le pido para mí, le pido para sus hijos”, explicó.

Deyanira H. además contó que intentó conciliar con el gerente de Transportes para que se defina un monto para la manutención de sus dos menores. Hubo una primera citación los primeros días de enero en la Demuna de San Martín de Socabaya, pero el funcionario no asistió. Ahora habrá una segunda citación para la conciliación. "Si no va tendré que iniciar un proceso judicial. Es por mis hijos", dijo.

Niega todo

Mientras Deyanira H. buscaba a Delgado en la gerencia de Transportes, este se encontraba en la sede del Consejo Regional. Allí le consultamos. Este negó todo. Dijo que le sorprendió que su expareja fuera a su oficina para reclamarle, ya que nunca tuvo ningún problema con ella.

Afirmó que todo fue orquestado por personas que quieren sacarlo del cargo. "Siempre converso con ella y cumplo con todo. Tengo entendido que lamentablemente todo ha sido orquestado. La han llevado allí. Son personas que quieren sacarme del cargo. Es un tema personal que voy a conversarlo con ella... Como ven que no pueden encontrar un error mío, están tomando un tema familiar. Es deplorable ello".

Sin embargo, Deyanira H. señaló que no hay ninguna buena relación con Delgado y que no puede comunicarse con él hace varios días. Es por ello que acudió a la gerencia de Transportes para pedirle que cumpla con sus hijos. También pidió al gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, verificar los antecedentes de sus funcionarios. “¿Cómo es posible que un gerente regional de Transportes no cumpla con sus hijos?”, añadió.