Arequipa: Denuncias y cobros indebidos aquejan al sector Educación

Por: Deysi Pari

Una serie de falencias dio a conocer ayer la gerenta de Educación, Margarita Monzón Velarde, en su sector. Expuso ante el Consejo Regional de Arequipa.

Uno de los problemas más graves son las quejas y denuncias presentadas contra autoridades educativas. Los motivos más recurrentes son abuso de autoridad, tráfico de influencias y nepotismo. También hay acusaciones contra autoridades por delitos contra el pudor y la libertad sexual, además de microcomercialización de drogas.

Según Monzón, frente a la gran carga de denuncias, tendrán que fortalecer la Secretaría de Procesos Administrativos Disciplinarios.

Esta instancia lleva hasta 98 procesos en las distintas UGEL, que están distribuidos de la siguiente manera: Sur (11), La Joya (8), Caylloma (14), Condesuyos (11), Islay (7), Norte (10), Camaná (12), Caravelí (12) y Castilla (13).

Monzón expresó que convertir a las UGEL en unidades ejecutoras, para que tengan autonomía presupuestal, “no ha servido para fortalecer el liderazgo pedagógico ni la transparencia”.

Uno de los casos que se investigan en la secretaría técnica es el del Programa de Asesoramiento Pedagógico Institucional (PAPI). Monzón señaló que tienen problemas para designar al nuevo director de la UGEL Norte. Como última opción, tendrían que recurrir a un docente que esté en la quinta escala magisterial.

La consejera por Caylloma, Jeimi Flores Quicaña, cuestionó a la gerenta por los problemas que se presentaron el año pasado con la distribución de material educativo. Según su versión, hasta el 31 de agosto del 2019, había colegios que no contaban con estos.

Monzón respondió que este es un caso especial y viajarán a Caylloma para corroborar qué está sucediendo. Cuestionó el proceder de la directora de la UGEL Caylloma y no descartó una investigación.

Cobros indebidos

Monzón también fue alertada de los cobros excesivos en algunos colegios por convenio y de cobros indebidos en instituciones educativas nacionales.

Mencionó que acudirán al colegio parroquial San Martín de Porres, ubicado en la urbanización California de Paucarpata, donde los padres de familia denuncian que, pese a no haber Apafa, se pretende que paguen 80 soles; de no hacerlo, no podrán matricular a los estudiantes. La gerenta invocó a los directores de colegios a no permitir estos hechos irregulares.

"La educación es gratuita por ley, y si algo tendrían que cobrar, sería por un acuerdo de los padres de familia a través de sus Apafa", dijo.

Racionalización y colegios privados

Debido a la norma que emitió el Gobierno para el cierre de colegios privados que no cumplen con las condiciones, Monzón ordenó a los directores de las UGEL que acudan a los planteles con problemas de infraestructura y les den las recomendaciones para subsanar. Si no lo hacen, procederían con el cierre apenas salga la reglamentación.

También se coordina el proceso de racionalización de plazas de docentes. Esto es un análisis de la población escolar. El día 7 de febrero, se verá el caso concreto de La Joya.

Pedirán más de 100 aulas prefabricadas

De no mediar algún inconveniente con el clima, se ratificó que el año escolar iniciará el 9 de marzo.

Los consejeros informaron que hay daños en colegios de las zonas altoandinas. Monzón refirió que no tienen reportes de daños en esos lugares. Los casos más graves se presentaron en la ciudad, en el distrito de Socabaya. Son ocho, pero ya se solucionaron según la gerenta.

De forma preventiva y por la temporada de lluvias, se solicitarán 100 aulas prefabricadas para toda la región.

Monzón indicó que buscará una cita con la ministra de Educación.