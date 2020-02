Violencia contra la mujer: Señales en la etapa del enamoramiento y noviazgo

La violencia contra la mujer en la etapa del enamoramiento generalmente se manifiesta por medio de controles y dominios por parte de su pareja. Aunque muchas mujeres pueden tomar como “normal” estas actitudes, en casos extremos, puede llegar al feminicidio. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), hasta el 31 de diciembre del 2019 se registraron 162 casos de víctimas con características de feminicidio.

En el Perú, uno de los principales problemas de la sociedad es la violencia hacia las mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufrió o ha sufrido violencia (ya sea sexual, física o psicológica) en algún momento de su vida. Existen distintos factores que generan dicha violencia siendo uno de los principales la cultura machista que se encuentra enraizada en la sociedad.

¡Reconoce las señales a tiempo!

La campaña de prevención “Violencia Disfrazada de Amor” emplea frases para contribuir a que las mujeres identifiquen a tiempo las señales de alerta y situaciones de control durante el enamoramiento, a fin que corten sus relaciones de pareja cuando éstas son desiguales y no se basan en la confianza, ni en el respeto mutuo.

“Me cela porque me quiere”, “Me llama cada 10 minutos para saber qué estoy haciendo”, “Me protege tanto que revisa mi celular todos los días”, “Él elige qué ropa me pongo porque me cuida”, “Me revisa las redes sociales porque se preocupa por mí”, “Me pide la contraseña de mis redes sociales porque me quiere”, “Me pide mi ubicación para saber que estoy bien”, “Él escoge a mis amigos porque me cuida”, “Me ama tanto que no quiere que salga sin él”, “Si me prohíbe salir de casa es para que no me pase nada”, son frases y señales que debes identificar a tiempo.

Emergencias atendidas

Desde las atenciones realizadas por los 396 Centros Emergencia Mujer en el año 2019, se atendieron a 2130 mujeres y 2 hombres de 12 a 17 años quienes fueron víctimas de violencia por parte de su pareja; también 2001 mujeres y 195 hombres de 18 a 25 años fueron víctimas de violencia por parte de su pareja, así como 68,066 mujeres; y 1945 hombres de 26 a 59 años que fueron víctimas por parte de su pareja.

Estas cifras nos muestran que son más mujeres las que sufren de violencia en la etapa de adolescencia, juventud y adultez, todas ellas por su pareja; es decir, que los estereotipos de género y los patrones culturales justifican, naturalizan y toleran el machismo en la sociedad, siendo la base de la violencia que se ejerce contra las mujeres en todas sus formas incluyendo el feminicidio.

¿Cuáles son las consecuencias de una mujer que sufre violencia?

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en la presentación de los resultados del estudio Impacto y consecuencias de la violencia contra las mujeres PNCVFS – MIMP – 2017, indica las consecuencias de una mujer que sufre violencia:

Salud mental de las mujeres:

Considerando que la deseabilidad social recoge aspectos psicológicos que miden si la mujer busca presentarse de forma más valorada socialmente, la ENDES 2015, identificó la variable mediante el estado de ánimo de la mujer.

El estudio reveló que el impacto de la violencia contra la mujer aumenta en 13% su falta de deseabilidad social frente al grupo de mujeres que no sufrieron violencia. Se encontró efectos en la depresión reciente (últimos 14 días) de las mujeres con violencia frente a las mujeres sin violencia.

La violencia aumenta en 35% la proporción de mujeres que justifica la violencia contra su propio género (por las siguientes razones: salir de casa sin decirle nada a la pareja, descuidar a los niños, discutir con la pareja, negarse a tener relaciones sexuales y quemar la comida).

Además, la violencia genera un aumento del 26% en embarazos que no llegan a su fin e impacta en un aumento de 18% en el uso del castigo físico sobre los hijos e hijas; similar resultado se da en el impacto de la violencia en la percepción de las mujeres sobre el castigo físico como necesidad para educar a los hijos e hijas.

Desde la intervención de fortalecimiento de habilidades con mujeres se identificaron indicadores de depresión, ansiedad, sentimiento de culpa por no reaccionar ante la violencia y desesperanza aprendida, y quienes son dependientes económicamente y tienen restricciones en oportunidades por parte de la pareja.

Identifica al agresor y denúncialo

Si vives una situación de violencia o conoces de un caso, puedes acudir a: Centro Emergencia Mujer (CEM), Línea 100, Chat 100, Centro de Atención Institucional Frente a la Violencia Familiar (CAI), Policía Nacional del Perú, Centro de Salud Mental Comunitaria, ALEGRA – Ministerio de Justicia. Para más información ingresa a www.señalesdealerta.pe

